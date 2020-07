[FOTO] Omraženo palmino ulje manje je štetno za okoliš od kokosova, za kojim su svi poludjeli, a zbog maslinova u Europi ptice doslovce umiru pjevajući

U modi je kokosovo ulje. Sve od njega je naj, sve od palmina ulja upitno je zbog uništavanja okoliša. Kokosovo ulje je kralj, a palmino haripoterovski Lord Voldemort biljnog svijeta. Ali nove analize Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) daju drukčiju sliku: Po količini proizvedenog ulja uzgoj kokosova oraha ugrožava opstanak više životinjskih vrsta nego bilo koja druga uljna kultura, čak pet puta više od uljne palme. Zbog proizvodnje maslinova ulja u Europi strada više životinjskog svijeta nego od proizvodnje palmina, a zbog noćne berbe maslina u Francuskoj, Italiji i Portugalu godišnje se tamane milijuni ptica pjevica

Do jučer palmino ulje bilo je car među uljima, ali zadnjih godina glavna zvijezda među njima ono je od kokosova oraha . Kokosov orah dobio je naljepnicu ' superhrane ', neizostavan je sastojak u kozmetici, ima ga čak u sredstvima protiv komaraca. Prema istraživanjima tvrtke GlobalData, 53 posto potrošača u globalnoj anketi navodi zdravstvene koristi kokosova ulja, to isto misli 72 posto američkih potrošača, za razliku od samo 37 posto nutricionista, ali malo ih prepoznaje njegov negativan utjecaj na okoliš.

No je li uzgoj uljnih palmi doista glavni uzrok ekoloških katastrofa u biljnom i životinjskom svijetu? Uspoređujući štetne posljedice proizvodnje različitih vrsta ulja na životinjski i biljni svijet, stručnjaci su došli do iznenađujućeg zaključka: Lord Voldemort biljnog svijeta nije uljna palma, nego kokosov orah! Barem kada je riječ o uništavanju životinjskih vrsta.

Sve što je od kokosa smatra se dobrim, sve od palmina ulja upitnim, prije svega zato što je proizvodnja palmina ulja na zlu glasu zbog uništavanja prirode i ljudi. Mada njezino ulje u različitim oblicima i proizvodima troši tri milijarde ljudi u 150 zemalja, a kokosovo je skuplje od njega, palma je u javnoj svijesti postala haripoterovski Lord Voldemort biljnog svijeta. Njoj se pripisuje sve ono strašno: zbog nje se pale milijuni hektara prašume, ona uzrokuje klimatske promjene (zbog industrijskih plantaža Indonezija je treći najveći zagađivač ugljičnim dioksidom na svijetu), zbog nje se tamane orangutani (6 do 12 dnevno, 50.000 u zadnja dva desetljeća) i druge životinjske vrste, razbijaju lokalne zajednice suočene sa siromaštvom...

Ali ono što uz kokosov orah posebno šokira jest maslina. Zbog nje je ugrožena 4,1 životinjska vrsta, mahom ptice, a to je više od utjecaja uljne palme ili soje, čiji uzgoj prijeti istrebljenju 1,3 vrste. Problem je u načinu berbe, u nas zvane 'češanje'. Zbog bolje arome maslinova ulja u Francuskoj, Italiji i Portugalu godišnje stradavaju milijuni ptica pjevica.

Naime tijekom zimskih mjeseci golem broj zakonom zaštićenih ptičica iz središnje i sjeverne Europe traži utočište u mediteranskom bazenu, počivajući noću u krošnjama maslina. Ali u vrijeme 'češanja', a ono traje od listopada do siječnja, berači to obavljaju specijalnim strojevima za usisavanje plodova s grana, no usisavanjem plodova, usisavaju i ptice. Da se berba obavlja tijekom dana, ptice bi pobjegle na vrijeme, ali kako se poglavito vrši noću jer hladnije temperature pomažu očuvanju arome ploda - zaslijepljene svjetlošću strojeva i dezorijentirane – pernate životinjice završavaju u kontejnerima s maslinama. Svake godine samo u Andaluziji tijekom berbe strada ih 2,6 milijuna, među njima i nekoliko britanskih ikoničkih vrsta kao što je crvendać. U tim maslinicima ptice doslovno umiru pjevajući.

'Broj ptica na poljoprivrednim površinama u Europi u zadnja tri desetljeća smanjio se za 55 posto, a noćna berba maslina još je jedan šokantan primjer toga kako moderne poljoprivredne prakse pogubno utječu na populaciju ptica', kaže za časopis Nature direktor britanskog Kraljevskog društva za zaštitu ptica Martin Harper. Rijetki u Andaluziji uzaludno traže zakonsku zabranu takve prakse, pa se ptičji masakr nastavlja, a ekolozi i potrošači o tome za sada šute.