Fokus u poslovanju Fortenove: Konzum, Mercator i Tisak

Fokus u poslovanju nove Fortenova grupe bit će na Konzumu, Mercatoru i Tisku, doznaje se u ponedjeljak od izvora bliskih menadžmentu nove kompanije, koji najavljuje i rješavanje problema non-core imovine i refinanciranje roll-up kredita.

Kada je riječ o refinanciranju roll-up kredita podignutog za Agrokorove dugove, kaže da pregovori o refinanciranju traju te da očekuju kamatnu stopu između 8 i 8,5 posto, uključujući sve naknade.

Taj kredit iznosi 1,06 milijardi eura, uz trenutnu osnovnu kamatu od 11,5 posto, koja će, kako se očekuje, do rujna će narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto. Stoga se, kako se doznaje, ulažu znatni napori da se roll-up refinancira do lipnja.

Izvor blizak upravi Fortenove grupe najavljuje i analizu financijskih izdataka od početka izvanredne uprave u Agrokoru.