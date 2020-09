Fina uredila menzu za 5,8 milijuna kuna pa je dala u zakup državnoj tvrtki Pleter za 850 eura

Godinu dana nakon što je pisano o tome kako Financijska agencija uređuje jedan od skupljih restorana na tržištu, napokon je poznato i koji će sretni zakupnik dobiti priliku servirati obroke agencijskim djelatnicima

Kako je Jutarnji list prvo doznao od neslužbenih izvora, a kasnije su to potvrdili i u samoj Fini, ugovor o zakupu poslovnog prostora s tvrtkom Pleter sklopila je još lani, točnije 21. siječnja, i to šest mjeseci prije nego što je objavljen prvi natječaj za građevinske radove na uređenju šestog kata Finine zgrade, što znači da se prostor s intencijom uređivao za državnog zakupnika . Priča je prije godinu dana odjeknula zbog iznimno visokih troškova radova.

Naime, 5. srpnja, kad je objavljen prvi natječaj za građevinske radove na uređenju poslovnog prostora, procijenjena vrijednost nabave iznosila je 6 milijuna kuna s PDV-om, no s obzirom na to da je na natječaj stigla samo jedna ponuda u iznosu od sedam milijuna, on je poništen te je novi raspisan u rujnu iste godine.

Sljedeći put procijenjena vrijednost nabave iznosila je 6,4 milijuna kuna s PDV-om, a iako je ponude na natječaj poslalo čak četvero ponuđača, natječaj je ponovo bio poništen jer su sve ponude bile odbijene.

Treći po redu natječaj bio je u prosincu 2019., a ponudu su predala tri poslovna subjekta - Mato promet u iznosu od 5,8 milijuna kuna s PDV-om, Tehno-elektro s 8,9 milijuna te C.S.P. koji je za radove nudio 6,2 milijuna, a prihvaćena je bila najjeftinija ponuda Mato prometa. Iako iz tehničke dokumentacije nije moguće točno izračunati koliki je obuhvat projekta, zna se da Fina uređuje prostor restorana koji će se protezati na 300 kvadrata, terasu od stotinjak kvadrata te još prostor kuhinje i bivših kancelarija.

Uz pretpostavku da je riječ o kakvih 500-tinjak kvadrata, cijena radova, s obzirom na prihvaćenu ponudu, ispada oko 1550 eura za kvadrat, što je poprilično puno, posebno zbog toga što radovi uopće ne uključuju nabavku opreme za kuhinju. Naime, kako su još lani potvrdili iz Fine, natječajem nije bilo predviđeno da kupuje kuhinjsku opremu jer je odlučeno da će opremu osigurati zakupnik koji će pružati ugostiteljske usluge. “Budući da će kuhinjsku i restoransku opremu osigurati zakupnik, Fina je procijenila da bi ukupna cijena uređenja restoranskog i kuhinjskog prostora, prostora koji je natječajnom dokumentacijom obuhvaćen, kao i svih potrebnih instalaterskih i rekonstrukcijskih radova iznosila 5,170.000,00 kuna.

Konačna cijena će proizaći nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave na temelju pristiglih ponuda i odabira najpovoljnijeg ponuditelja”, odgovorili su tada na upit iz Fine.



Sudeći po podacima iz natječajne dokumentacije, ti radovi uključuju proširenje prostora restorana, rekonstrukciju kuhinje sa svim instalacijama, rekonstrukciju terase koja će uključivati zamjenu svih ploča i podloge, zamjenu sustava odvodnje i elektroinstalacija, a zahvatom će biti obuhvaćena i strojarnica na sedmom katu.

Zanimljivo je, međutim, da Fina za iznimno skupi poslovni prostor zakupnika nije tražila natječajem, nego je posao direktno dogovoren s tvrtkom Pleter, što im je, tvrde, omogućio zakon. “Ugovor je sklopljen bez raspisivanja javnog natječaja, budući da su i Zakupodavac i Zakupnik u vlasništvu Republike Hrvatske, a sve sukladno članku 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora”, stoji u odgovoru iz Fine.

Članak na koji se Fina poziva, inače, kaže da doista nema potrebe raspisivati javni natječaj kad ga sklapaju međusobno RH i jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ali isključivo ako je to “u općem, gospodarskom i socijalnom interesu građana”.

Što bi to točno bio opći interes građana da Fini i Pleteru omogući ovaj lukrativni posao, nije poznato, ali se doznaje da Pleter Fini za zakup ovog prostora mjesečno plaća 6250 kuna, odnosno 850 eura. Iz Fine tvrde kako je u cijenu uračunato da pristup restoranu neće imati građani već samo djelatnici agencije čime će Pleter, ističu, biti ograničen u ostvarivanju prihoda. Inače, tržišne cijene zakupa kreću se između 20 i 30 eura za kvadrat, a na ulici između 30 i 50 eura. U slučaju Pletera, prosječna cijena ispada oko 1.7 eura za kvadrat, piše Jutarnji list.