Fina kupila deset posto dionica Zagrebačke burze od tajnovitog Malezijca

Financijska agencija potvrdila je da je od tvrtke Eunex C kupila 9,99 posto dionica Zagrebačke burze putem blok-transakcije, a radi se o kupnji 463.106 dionica po cijeni od 16,50 kuna o dionici, piše u subotu Jutarnji list

Taj je vlasnički paket stoga vrijedan 7,64 milijuna kuna, a tvrtka Eunex C, u vlasništvu Malezijca Zong Xin Yeapa, ostala je vlasnik 9,99 posto dionica Zagrebačke burze, navodi dnevnik.

Zong Xin Yeap malezijski je poslovni čovjek koji se posljednjih godina bavi i kriptovalutama, a direktor njegove tvrtke u Hrvatskoj bio je Milan Horvat iz Fime Plus, koji je početkom ove godine napustio tu poziciju kako ne bi otežao proces dobivanja dozvole. On, naime, još nije drugostupanjski oslobođen optužbi za sudjelovanje u aferi Spice, pa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), da je ostao direktor Eunexa C, mogla suspendirati proces.