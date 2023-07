Farmaceuti mlate novac na liječenju raka, po terapiji im ostane i do 1000 eura

Tako je primjerice za pakiranje jedne od najčešće korištenih djelatnih tvari protiv raka – bevacizumaboma – zdravstveno osiguranje farmaceutu plaćalo 1109 eura, a mogao ga je kupiti kod veletrgovca za 360 eura. Drugim riječima, apotekar može zaraditi dodatnih 749 eura na svakom pakiranju. Na drugom lijeku – trastuzumabu – zarađivali su i više od tisuću eura.

Samo 300 apotekara u Njemačkoj miješa te lijekove protiv raka. Svaka infuzijska vrećica priprema se zasebno jer se doza izračunava na temelju visine i težine bolesnika. To miješanje traje nekoliko minuta, a ljekarnik za izradu lijeka od zdravstvenog osiguranja dobiva paušal od 100 eura po jednoj infuziji.

Za razliku od gotovo svih drugih lijekova, kad je riječ o onima za rak, apotekari mogu s proizvođačima i trgovcima slobodno pregovarati o cijenama. Problem je to što zdravstvena osiguravajuća društva često ne znaju stvarne nabavne cijene te apotekarima plaćaju unaprijed dogovorenu cijenu. Interni cjenici pokazali su da su samo s pet najprodavanijih djelatnih tvari koje se koriste za liječenje raka zdravstvene osiguravajuće kuće mogle uštedjeti i do 500 milijuna eura godišnje.

Zato su recepti za lijekove protiv raka vrlo popularni među farmaceutima, no do njih je teško doći. U prošlosti je postojala praksa da ljekarnici čak podmićuju liječnike koji liječe rak kako bi od njih dobili recepte. Druga opcija apotekarima bila je kupovina, odnosno otvaranje zdravstvenih centara u kojima se, između ostalog, liječio i rak, no to je zakonom zabranjena praksa od 2012. Međutim apotekari su kreativno uspjeli zaobići zakonsku zabranu kupnjom udjela u tvrtkama koje su onda kupovale brojne zdravstvene centre.

Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach želi spriječiti takve poslovne modele u zdravstvenom sustavu, sve privlačnije investitorima. 'Ne želimo zdravstvene centre kojima upravljaju investitori, a posebno ne to da su ti investitori farmaceuti', rekao je Lauterbach.