ExxonMobil priprema prodaju imovine u Britaniji i Njemačkoj

Američka naftna kompanija ExxonMobil uskoro kreće u prodaju poslovanja s istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, izvijestili su američki mediji, pozivajući se na upućene izvore. Početak prodaje imovine u Velikoj Britaniji očekuje se uskoro a tek nakon toga američki će div potencijalnim kupcima ponuditi i imovinu u Njemačkoj, navodi Bloomberg u četvrtak tvrdnje neimenovanih izvora.

U Njemačkoj je u 2018. godine proizvodio oko 45 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno, pokazuju dokumenti koje citira Bloomberg.

Prije dva mjeseca izvori u bankarskim krugovima rekli su da Exxon znatno povećava program prodaje imovine širom svijeta. Prognozirali su da će se riješiti naftne i plinske imovine u Aziji, Europi i Africi u vrijednosti do 25 milijardi dolara.

Prema procjenama kompanije Rystad Energy, Exxon bi od prodaje imovine u Velikoj Britaniji mogao uprihoditi između jedne i dvije milijarde američkih dolara.

Američka kompanija službeno želi do 2021. godine prodati nestratešku imovinu u vrijednosti 15 milijardi dolara. Do kraja trećeg tromjesečja prošle godine dosegnuta je gotovo trećina zacrtanog iznosa, rekao je glavni izvršni direktor ExxonMobila Darren Woods prilikom predstavljanja rezultata za to razdoblje.

Exxon prodaje imovinu koju više ne smatra temeljnim poslovanjem kako bi se fokusirao na Permski bazen i Gvajanu, podsjeća Bloomberg.