Europa zabrinuto gleda prema Americi: 'Ovo bi moglo imati značajne, globalne posljedice'

Eskalacija napada američkog predsjednika Donalda Trumpa na američku središnju banku (Fed) mogla bi imati značajne i globalne posljedice na financijska tržišta i realno gospodarstvo, rekao je u četvrtak član Upravnog vijeća Europske središnje banke (ECB) Olli Rehn

Neizvjesnost oko najvažnijeg monetarnog autoriteta u svijetu, američke središnje banke Fed, porasla je ove godine jer je Trump opetovano kritizirao njezina predsjednika Jeromea Powella, a u ponedjeljak je objavio da otpušta jednu od guvernerki, Lisu Cook. 'Predsjednik Trump zapravo već neko vrijeme snažno pritišće američki Fed da smanji kamatne stope', rekao je Rehn, inače guverner finske središnje banke. Neovisnost Feda ostala je nepovredivo načelo od početka 1980-ih, dodao je. 'Međutim, sada se ovo načelo jako klima. To bi moglo imati značajne, globalne posljedice i na financijska tržišta i na realno gospodarstvo', rekao je Rehn.

Jačanje povjerenja u euro Dodao je da bi Europljani trebali poduzeti mjere za jačanje globalnog povjerenja u euro kao sigurnu valutu, kako bi izbjegli slično pogoršanje autonomije središnjih banaka u Europi. 'Nije puka slučajnost da je inflacija u eurozoni sada na ciljanoj razini od dva posto, to je doista povezano s neovisnim donošenjem odluka središnje banke', rekao je. Globalna hegemonija dolara kao rezervne valute pokazala se otpornom, te je stoga Rehn kazao da smatra njezino brzo slabljenje malo vjerojatnim.