Amerika uvela nove carine: Na meti su ovog puta specifična vozila

M.Da./Hina

18.10.2025 u 06:59

Ilustracija / Kamioni Izvor: Screenshot / Autor: Dejan Rakita
Američki predsjednik Donald Trump u petak je potpisao naredbe za značajno carinsko olakšanje za proizvodnju automobila i motora u SAD-u te uvođenje novih carina od 25 posto na uvoz srednje i teških kamiona te dijelova od 1. studenog, kao i carine od 10 posto na uvoz autobusa

Trumpova naredba omogućuje proizvođačima automobila kredit u iznosu od 3,75 posto preporučene maloprodajne cijene za vozila sastavljena u SAD-u do 2030. kako bi se kompenzirale uvozne carine na dijelove.

Također, produžuje kompenzacijski kredit za prilagodbu uvoza za proizvodnju motora u SAD-u i za proizvodnju srednje i teških kamiona u SAD-u.

