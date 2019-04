Energetski stručnjak otkriva tportalu zašto Mađari žele kupiti 25 posto LNG terminala na Krku

Mađarska država zainteresirana je za kupnju 25 posto budućeg plutajućeg LNG terminala na Krku, potvrdio je medijima u nedjelju ministar energetike Tomislav Ćorić. Mađari, koju su planirali uzimati u zakup plin na hrvatskom terminalu, žele vlasnički udio, a o transakciji se već vode razgovori

Pismo je Vladi poslao mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó, a mađarska strana pritom postavlja određene uvjete za kupnju udjela. 'O tom interesu našeg susjeda govorili smo i prije, ali vjerujemo da će taj interes, kako za vlasnički udjel, tako i za zakup, u sljedećim godinama rasti', rekao je Ćorić.

No što to zapravo znači i treba li strahovati od Mađara, s kojima se već godinama vodi grčevita bitka za kontrolu u najvećoj naftnoj kompaniji Ini? Upitali smo to stručnjaka za energetiku s Geološkog fakulteta u Zagrebu i bivšeg savjetnika predsjednika Stipe Mesića, Igora Dekanića.