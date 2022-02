Ekonomisti pozdravili Vladine mjere za spas, ali upozoravaju: Manji PDV ne znači niže cijene

Vlada je predstavila paket mjera u borbi protiv sveopćih poskupljenja. Paket je vrijedan 4,8 milijardi kuna, a sastoji se od poreznih olakšica, direktnih potpora gospodarstvu i građanima te jednokratnih naknada umirovljenicima. Ekonomisti pozdravljaju Vladine mjere, no mnogi se s pravom pitaju hoće li one pogoditi metu

Na sam spomen inflacije mnogima je prva asocijacija Hrvatska narodna banka (HNB). Uloga središnje banke je osiguravanje stabilnosti bankarskog sustava, stabilnosti tečaja i stabilnosti cijena. No ono što piše u ekonomskim udžbenicima ne prenosi se uvijek vjerno u realni sektor, pa je po tko zna koji put u Hrvatskoj borbu s inflacijom preuzela Vlada , tj. fiskalna politika.

'Za to ne treba optuživati trgovce. Cijena svinjskog mesa, koje se najviše konzumira, već je sad na jako niskim razinama. A da na ribu ukinete PDV u potpunosti, njezina cijena bi i dalje bila ista', kaže Novotny.

Jedna od ključnih mjera je smanjenje PDV-a , što na plin, što na struju, što na hranu i ostale potrepštine. Kao što je otprije poznato, niži PDV ne dovodi do pada cijena jer trgovcima otvara prostor za podizanje marži. Ekonomist Damir Novotny za tportal kaže kako ne očekuje da će se spuštanjem PDV-a na hranu s 13 na pet posto postići puno niti da će se to osjetno odraziti na cijenu namirnica:

'Teorija i praksa i u Hrvatskoj i u drugim zemljama nepobitno pokazuje da smanjenje PDV-a nikada ne dovodi do smanjenja cijena. Naprimjer, od 2017. snižena se stopa primjenjuje na dječje sjedalice za automobile, urne, ljesove, sadnice, sjemenje, a od 2019. na dječje pelene, žive životinje, meso, ribu, jaja… Jeste li primijetili da je cijena navedenih proizvoda pala za desetak posto? Ili ste primijetili da su se cijene smještaja snizile otkada se primjenjuje niža stopa?'

Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, misli drugačije te navodi da je smanjenje PDV-a na hranu dobar korak. Po njemu je u veći problem to što građani ne kupuju domaću robu:

Mišljenje da su mjere dobre za građane, a za gospodarstvo ne znače 'ništa', iznio je predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Zlatko Puntijar.

'Smanjenje PDV-a nama gospodarstvenicima ništa ne znači jer je to prolazna stavka. Nama je bitna glavna cijena. Mogu čestitati Vladi i mislim da su prilično dobre mjere donijeli za građanstvo i to je dosta ozbiljno. Što se tiče gospodarstva, te mjere su apsolutno ništa. To je zanemarivo, kap u moru koja ne može ništa pomoći gospodarstvu', rekao je za N1 televiziju.