Državne potpore za plaće idu dalje, provjerite ima li vaša tvrtka pravo na pomoć

Od utorka poduzetnici ugroženi koronakrizom mogu podnositi prijave za očuvanje radnih mjesta po novim kriterijima koji će važiti do kraja godine. Provjerili smo tko i pod kojim uvjetima može koristiti financijsku pomoć države

Potpora obuhvaća naknadu plaće u neto iznosu od 4000 kuna (za radnika koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio za radnika koji radi skraćeno) te naknadu doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi mirovinski stup u iznosu do 250 kuna. Poduzetnici koji imaju pravo na potporu za naknadu plaće podijeljeni su u tri kategorije.

Nova pravila za potpore koje odobrava Hrvatski zavod za zapošljavanje vrijede u razdoblju od rujna do prosinca. Prijave za isplatu zaprimaju se svaki mjesec, a rok predaje je 30 dana s početkom 15. u mjesecu.

Uvjet za dobivanje potpore je pad prihoda od najmanje 60 posto . Poslodavci koji predaju zahtjev trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda za najmanje 60 posto u odnosu na isti mjesec 2019., i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

PODUZETNICI IZ UGROŽENIH DJELATNOSTI - 4000 kuna + 250 kuna doprinosa - dokaz o padu prihoda od najmanje 60 posto PODUZETNICI KOJIMA JE ZABRANJEN RAD - 2000 kuna + 125 kuna doprinosa ako nisu radili do 14 dana - 4000 kuna + 250 kuna doprinosa ako nisu radili više od 14 dana - ne treba dokaz o padu prihoda PODUZETNICI KOJIMA JE OGRANIČEN RAD - 4000 kuna + 250 kuna doprinosa - dokaz o padu prihoda od najmanje 60 posto UGROŽENI MIKROPODUZETNICI - 2000 kuna + 250 kuna doprinosa - dokaz o padu prihoda od najmanje 50 posto

Druga kategorija obuhvaća sve poslodavce, neovisno o djelatnosti, kojima je onemogućeno poslovanje odlukama Stožera civilne zaštite ili kojima je na bilo koji način ograničen rad (skraćeno radno vrijeme, smanjen broj posjetitelja i sl.). Poslodavci iz ove kategorije imaju pravo na potporu u iznosu do 2000 kuna po radniku ako zbog odluke Stožera civilne zaštite nisu mogli poslovati do 14 dana u mjesecu, odnosno do 4000 kuna po radniku ako nisu mogli poslovati dulje od 14 dana.

Poslodavci kojima je onemogućen rad ne trebaju dokazivati pad prihoda od 60 posto, dovoljno je da dostave odluku Stožera koja se odnosi na njihovo poslovanje. Poslodavci kojima je odlukom Stožera rad ograničen moraju dokazati da su imali pad prihoda od najmanje 60 posto.