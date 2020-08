Aladrović: 'Nastavit ćemo mjere za određene segmente gospodarstva. Brzo ćemo se dogovoriti s poslodavcima'

U RTL-u Danas gostovao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović

Koronakriza je nokautirala gospodarstvo, a hrvatski BDP u drugom je tromjesečju pao rekordnih 15,1 posto.

Na pitanje kako će se pad od 15,1 posto odraziti na resor koji on vodi i trebaju li se ljudi bojati otpuštanja, Aladrović je kazao da je ovaj pad koji nam se dogodio prvi puta u dugo vremena. "Činjenica je da smo taj iznos otprilike i očekivali i kalkulirali sa ovom razinom pada BDP-a i nije nas iznenadio s te strane. S druge strane, tržište radne snage je dobro odolilo ovoj krizi. Podaci stagniraju od početka krize, odnosno, broj zaposlenih je nešto veći nego početkom krize", rekao je Aladrović za RTL Danas.

Na opasku da je to zbog mjera koje sada prestaju, Aladrović je odgovorio "ne bih rekao". "Ne bih se složio da mjere prestaju. Jedan dio mjera imamo aktiviran do kraja kolovoza. Za određene segmente ćemo sigurno nastaviti mjere. U vrlo kratkom vremenu ćemo se dogovoriti sa poslodavcima u kojem obujmu i na koji način. A mjere za skraćivanje radnog vremena traju do kraja godine", kazao je Aladrović.

Nije želio otkriti okvir za te mjere. "Sjest ćemo još s poslodavcima i izbrusiti, odnosno vidjeti njihova stajališta. S određenima već jesmo, s nekim drugima hoćemo. Bitno je da tu, kao i dosad nađemo konsenzus s poslodavcima. Naši poslodavci su se u ovoj krizi, naravno uz pomoć države, pokazali dosta otpornima. Dočekali smo je puno spremnijima nego krizu 2008. godine. Iz toga možemo provući nekakav optimizam za budućnost i za treći i četvrti kvartal koji nam slijede", kazao je.