Država može reći naftašima: 'Dečki malo se smirite, radite jeftinije. Marže po litri goriva danas su kunu, kunu i pol'

Povijesno visoke cijene goriva u Hrvatskoj, dizel skuplji od benzina. Sustavno rastu i cijene plina. Kako će poskupljenje energenata utjecati na cijene drugih proizvoda i standard građana? Prijeti li Europi nestašica plina ove zime? Je li zaokret prema nuklearnoj energiji, koji zagovara i Hrvatska, pravo energetsko rješenje za Europsku uniju? To su neka od pitanja na koja se odgovaralo u emisiji "Otvoreno".

- Pratimo situaciju, sukladno tomu, ako se nastavi eskalacija, Vlada to prati. Priprema se izvanredna sjednica Energetskog vijeća zemalja EU-a, ovo što se događa u Hrvatskoj, događa se i u ostalim članicama. Da me pitate o kunama ili lipama, vezano uz smanjenje trošarina, sada ne mogu govoriti jer u krajnjoj situaciji to je u ingerenciji Ministarstva financija, ističe Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva. Kaže da moraju voditi računa o gospodarstvu, ali i o socijalno ugroženim građanima. - Možemo odgovoriti time da su se prosječne i minimalne plaće izuzetno su se digle zadnjih godina, tvrdi Milatić.

Davor Štern, stručnjak za energetiku, kaže da je teško reći jesu li cijene nafte sada na najvišim razinama ili je moguće i daljnje poskupljenje. - Cijene nafte ne ovise samo o nafti kao derivatu, već i o svjetskim burzama te općem ekonomskom, psihološkom stanju na tržištima preko kojih se formiraju cijene. Puno se toga dogodilo, tu je pandemija, na sreću nije bilo velikih ratova, ali premalo se ulagalo u istraživanje u proizvodnju. Ugljikovodici i nafta su dugo vremena napadani kao nešto što će vrlo brzo otići u zaborav, velike tvrtke nisu dozvoljavale nove investicije u polje istraživanja i proizvodnje, a koje bi povećale proizvodnje. Promjene su se dogodile, država tu ne može puno napraviti. Mislim da nema prostora dirati u trošarine, one su dio fiskalne politike. Ima prostora vezano uz trošak distribucija. Ja kada sam bio na čelu INA-e 2000. godine naša je marža na crpkama bila 20 lipa po litri. Danas je to kuna ili kuna i pol, možda i više. Država ima mogućnosti reći "dečki malo se smirite, imate prostora malo jeftinije raditi, ističe. Cijena plina također je skočila. - Ona ovisi o distribuciji, transportu, PDV-u i drugim stvarima. Činjenica je da je nemoguće reagirati u puno tih stvari kod krajnjih potrošača, ali može se reagirati "vaučerima" za energetski siromašna kućanstva. Što se tiče cijene plina i proljeća. Postavlja se pitanje kakva će biti na proljeće. Sljedeća ogrijevna sezona, moguće je poskupljenje, ali od 1.4. do 1.10. mala je potrošnja. Plin se uglavnom se koristi za grijanje, toplu vodu i eventualno kuhanje. Što se tiče gospodarskog dijela, već se danas zaključuje veća cijena, vrlo vjerojatno to prebacuju na krajnju cijenu svoga proizvoda. To se održava na proizvode koje kupac kupuje, ističe Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.