Dok se vlasti u Njemačkoj kunu u dizalice topline, građani se vraćaju pećima na lož-ulje

Za istraživača toplinskih pumpi Mareka Miaru iz Instituta za solarne energetske sustave (ISE) Fraunhofer ovaj trend predstavlja ozbiljan problem. 'Moj apel je - ne gledajte samo današnje cijene struje i plina , već razmislite o tome kako će se one razvijati u sljedećih 20 godina? Vjerojatnost da će cijene plina rasti relativno je visoka', ističe Miara. S druge strane, cijena struje može se smanjiti vlastitom fotonaponskom instalacijom, što povećava atraktivnost toplinskih pumpi.

U Njemačkoj se sada toplinske pumpe koriste u gotovo svakoj drugoj novogradnji. No unatoč njihovoj sve većoj popularnosti, prodaja sustava za grijanje na loživo ulje udvostručila se 2023. u usporedbi s prethodnom godinom. Ovaj trend može se pripisati, između ostalog, užarenoj raspravi oko tzv. zakona o grijanju, što je izazvalo nesigurnost među potrošačima.

Planiranje i učinkovitost

Učinkovitost toplinskih pumpi uvelike ovisi o pravilnom planiranju i prilagodbi sustava specifičnim potrebama zgrade. Prije instalacije je važno točno utvrditi količinu vode koja mora protjecati kroz cijevi po minuti kako bi se prostorije optimalno grijale. Toplinske pumpe posebno su učinkovite kada kroz sustav pumpaju puno vode koja stoga ne mora biti jako zagrijana. Međutim, umjesto da se sustavi optimalno planiraju, često se instaliraju nepotrebno složena rješenja koja smanjuju učinkovitost i trajnost. Miara iz Instituta Fraunhofer naglašava: 'Što je sustav jednostavniji, to bolje funkcionira.'

Jesu li dizalice topline prikladne za starije zgrade?

Jedan od najčešćih mitova vezanih uz toplinske pumpe jest to da nisu prikladne za starije zgrade, posebno one koje nisu dobro izolirane ili imaju stare radijatore. Međutim Miarina istraživanja pokazuju suprotno: 'Mogu to samo naglasiti - da, toplinske pumpe mogu dobro raditi i u postojećim zgradama. I da, mogu raditi i s radijatorima', kaže Miara.

Statistike za 2023. godinu potvrđuju ovu tvrdnju. Pokazalo se da je 85 posto svih toplinskih pumpi instaliranih te godine postavljeno u starim zgradama, a ne u novogradnjama. 'Većina toplinskih pumpi trenutno se instalira u starim zgradama jer to jednostavno funkcionira', objašnjava Miara.