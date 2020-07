Dok se svi bave odlaskom Megglea, u Hrvatskoj se ove godine mljekarstvom prestalo baviti čak 500 farmera, a teško da će biti išta bolje dok litra mlijeka stoji koliko i litra vode

Meggle odlazi iz Hrvatske, zatvara tvornicu mlijeka u Osijeku do kraja godine. Bez posla ostaje 160 radnika, a ugrožen je i opstanak 280 kooperanata, obiteljskih farmi koje su im predavale mlijeko. U Hrvatskoj je prošle godine bilo oko 5000 isporučitelja i 40 otkupljivača mlijeka. Prošle godine otkupljeno je ukupno 435 tisuća tona mlijeka dok je 2012. godine, uoči ulaska Hrvatske u EU, otkupljeno 602 tisuće tona. Koje su crne točke mljekarstva u Hrvatskoj i kako bi ono trebalo izgledati, za tportal govore Branko Bobetić, direktor Croatiastočara, nekadašnji seljački vođa Antun Laslo i vlasnik automatizirane farme mliječnih krava Ivica Kruljac iz Vladislavaca kraj Osijeka

Mlijeko predaju Dukatu , a za njega po litri dobiju 2,5 kuna . Isplate su redovite. Meggle je svojim isporučiteljima, kaže nam, plaćao ispod dvije kune po litri. U njegovu mjestu do prije pola godine bile su tri farme koje su isporučivale mlijeko osječkoj tvornici - sada više nijedna.

'U Hrvatskoj smo prošle godine imali 40 otkupljivača dok je bilo oko 5000 isporučitelja mlijeka , a u svibnju ove godine već ih je 4500 . U posljednjih deset godina njihov broj prosječno pada za 14 posto . Otpadaju najčešće mali isporučitelji mlijeka. Istovremeno pada broj farmi u EU. Primjerice u Nizozemskoj godišnje bilježe pad od četiri posto, ali ne pada proizvodnja mlijeka jer dolazi do okrupnjavanja', govori za tportal direktor Croatiastočara Branko Bobetić .

'Samodostatnost je u Hrvatskoj pala ispod 50 posto, a sada je odnos otkupa i potrošnje mlijeka na 48 posto. U EU je samodostatnost 114 posto, imaju viška mlijeka. EU predviđa pad broja krava za dva do tri posto do 2030., ali povećanje proizvodnje mlijeka po kravi za tri do četiri posto. Kod nas je uvoz velik problem. Prošle godine uvezli smo u grupi mliječnih proizvoda 93.000 tone, a samo sireva 34.535 tona. Uvoz sireva došao je na razinu domaće proizvodnje', ukazuje Bobetić.

Napominje kako smo 2012. godine uvezli 12.000 tona sireva, a izvezli 2558 tona. Lani je pak Hrvatska izvezla 8600 tona sira. Ukazuje trenutno na velik nesrazmjer između uvoza i izvoza. Istovremeno se povećala potrošnja mlijeka po glavi stanovnika, pa je ona 2019. godine iznosila 220 kilograma dok je godinu ranije bila 213 kilograma, a 2012. 182 kilograma.

'Povećava se potrošnja mlijeka, ali najviše to ide preko sira', govori Bobetić, napominjući kako moramo doći do modela održivog govedarstva u Hrvatskoj, odnosno onoga čime može upravljati jedna farma. U Njemačkoj je, ilustrira to, oko 65 krava.