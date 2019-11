Direktor HTZ-a: Za britansko tržište važno je kreirati kompetitivne cijene

Aktualna neizvjesnost oko epiloga Brexita otežava predviđanja turističkih kretanja s britanskog tržišta, s kojeg će na odluke o putovanjima utjecati i snaga britanske valute te je važno kreirati kompetitivne cijene i dodatno se približiti partnerima, poručuje direktor HTZ-a Kristjan Staničić uoči svjetske turističke burze WTM idućeg tjedna u Londonu

'Fokus na britanskom turističkom tržištu je definitivno na Brexitu, a neizvjesnost, pa i za turizam, će biti sve dok se ne postigne konačni dogovor sa EU. S obzirom da je konačni termin Brexita pomaknut na 31. siječnja 2020., još uvijek nije moguće u cijelosti predvidjeti sve njegove implikacije na turistička kretanja do kraja ove i za iduću godinu, ali je sasvim sigurno da sve te okolnosti ne idu u prilog stvaranju pozitivne atmosfere za putovanja Britanaca u inozemstvo te će se konačni efekti tek vidjeti', kaže u razgovoru za Hinu Staničić.

WTM (World Travel Market) jedan je od najvećih poslovnih turističkih sajmova u svijetu, koji će od 4. do 6. studenoga okupiti više od pet tisuća izlagača iz više od 180 zemalja, među kojima i iz Hrvatske, čiji je nositelj nastupa HTZ (Hrvatska turistička zajednica).

Na pitanje kako na to tržište utječe ovojesenski bankrot velikog touroperatora Thomasa Cooka, Staničić kaže da se gašenje te kompanije u svijetu više gleda kao neuspjeh korporativnih financija nego kao neuspjeh putničke industrije, što potvrđuje i tvrtka Hays Travel, koja je već počela s najavljenom kupovinom svih 555 Thomas Cook poslovnica, zaposlivši već i više od 400 članova bivšeg osoblja Thomas Cooka, dok ukupno planiraju spasiti 2.500 radnih mjesta.

Ono što se zna i što u svemu tome smatra pozitivnim za stav potrošača prema inozemnim putovanjima je što se Europska komisija u rujnu obvezala na omogućavanje neometanog zračnog prometa između Velike Britanije i članica EU-a barem do kraja listopada 2020., kao i to što Britanci ipak na putovanja gledaju kao na važnu društvenu normu te ih se ne odriču.

'Posebice su nam zanimljivi partneri koji u katalozima i ponudama imaju Hrvatsku, a u 2020. osim kroz nastupe na sajmovima planiramo i dodatno se približiti partnerima, touroperatorima i agentima kroz organizaciju radionica i posebnih prezentacija fokusirane na pred i posezonu. Pritom smo detektirali i da s neovisnim agentima možemo još bolje raditi na upoznavanju naše raznolikost i bogate ponude izvan ljetnih mjeseci', otkriva Staničić, kao i da planiraju ulaganja na tom tržištu zadržati na ovogodišnjoj razini.

I u 2020. oko 27 milijuna ulaganja u promociju i marketing na britanskom tržištu

'U 2018. smo u to tržište uložili oko 27 milijuna kuna, što je razina ulaganja i u ovoj godini, dok ćemo za 2020., uslijed promjene turističkih zakona i drugačije raspodjele prihoda po osnovi turističke pristojbe i članarine, nastojati zadržati istu tu razinu ulaganja na tom za nas važnom tržištu', iznosi Staničić.

Komentirajući pak što su neke zemlje poput Portugala, Španjolske i Turske već povećale proračune za promociju za to tržište za 2020., ističe da je to i očekivano ako se ima u vidu udjel Britanaca u njihovim ukupnim turističkim prometima.

Primjerice, Britanci su u osam mjeseci 2019. u stranim turističkim dolascima u Španjolskoj činili udjel od 22 posto, čime su za tu zemlju i najjače strano emitivno tržište, a slično je i sa Portugalom, gdje Britanci čine oko 15 posto ukupnog stranog prometa i također su tržište broj jedan.

'Ako znamo da su brojni touroperatorski i hotelski sustavi tih zemalja snažno vezani za britansko tržište, što se može reći i za veliki dio zrakoplovnih prijevoznika, jasno je da će nacionalne turističke organizacije i poslovni sustavi učiniti dodatne napore kako ne bi došlo do veće degradacije prometa s tog tržišta, što ne u kratkom roku niti jednostavno kompenzirati s drugih tržišta. U Turskoj su pak britanski turisti na trećem mjestu prema ukupnim dolascima i to je također razlog za dodatna ulaganja u tržište, s time da se Turska nakon dvije odlične sezone sada ponovno s recentnim izazovima u okruženju suočava s opasnošću degradacije imidža te će to sigurno nastojati 'neutralizirati' dodatnim kacijama', komentira Staničić.

U 2019. hrvatski turizam s porastima s britanskog tržišta

U dosadašnjem dijelu 2019., do pred kraj listopada, s britanskog tržišta došlo je gotovo 900 tisuća turista, koji su ostvarili 4,6 milijuna noćenja, što je za pet odnosno četiri posto više nego u istom razdoblju 2018. Još uvijek nepotpuni podaci za listopad pokazuju pak rast dolazaka od 13 posto i noćenja od devet posto, što će, kako očekuje Staničić, dodatno poboljšati konačni rezultat ove godine.