Čovjek koji je preživio logor i danas je u vrhu jedne od naših najvećih tvrtki: Hrvati kao pojedinci često su bolji od stranaca, ali jedno još nismo naučili

U HTV-ovoj emisiji 'U svom filmu', voditeljice Tončice Čeljuske, u utorak je gostovao menadžer Damir Vanđelić, predsjednik Uprave Croatia osiguranja koji uskoro prelazi u upravu rovinjskog Adrisa

Vanđelić je postao poznat široj javnosti prije četiri godine, kad ga je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović namjeravala, u vrijeme političke krize, postaviti za privremenog premijera. Tada je bio investicijski direktor Adris grupe i direktor tvrtke Abilia koja upravlja nekretninama rovinjske tvrtke.

Vanđelić je inženjer strojarstva koji je kao student otišao u Domovinski rat. Bio je zarobljen u Hrvatskoj Kostajnici te je šest mjeseci boravio u logoru u Glini.

'Zarobljeništvo me naučilo da se nikad ne treba predavati. To vam donese određenu čvrstinu. Nakon toga više se ničega ne bojite. Učinilo me to kompletnijim čovjekom', rekao je Vanđelić.