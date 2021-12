Ćorić: Doći će do porasta cijena plina i struje, učinit ćemo sve da to bude što manje

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić poručio je u četvrtak da će Vlada učiniti sve da od travnja iduće godine dođe do što manjeg porasta cijena plina i struje, no kako je ipak razvidno da će do njega doći

Izjavio je to nakon sjednice Vlade, osvrćući se na danas usvojenu uredbu o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije. Na taj način, rekao je Ćorić, povećava se udio koji Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) otkupljuje od proizvođača, s 40 na 60 posto. Tu je riječ o fiksnoj cijeni i na taj način će se omogućiti HROTE-u da u 2022. godini s većim količinama isporučene električne energije prema opskrbljivačima po nižoj cijeni, utječe i da ne dođe do prevelikog povećanja cijena električne energije, pojasnio je.