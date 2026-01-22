Cijene plina u Europi na rekordnoj razini: Hladnoća povećava potrošnju

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u veljači stajao je iza podneva 37,34 eura i bio je za 3,9 posto skuplji nego zatvaranju trgovanja u ponedjeljak.

Cijena mu je tako u srijedu dosegnula najvišu razinu od kraja prošlogodišnjeg lipnja, nakon stabilizacije na početku tjedna.

Prošli tjedan plin je poskupio za nekih 26 posto i zaključio je trgovanje u petak sa cijenom od 36,88 eura po megavat satu.