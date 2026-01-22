u zadnjih sedam mjeseci

Cijene plina u Europi na rekordnoj razini: Hladnoća povećava potrošnju

I.K./Hina

22.01.2026 u 01:00

Plinovod/Ilustrativna fotografija
Plinovod/Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: SergBob / Alamy / Alamy / Profimedia
Cijene plina u Europi dosegnule su u srijedu najvišu razinu u otprilike sedam mjeseci, odražavajući snažnu potražnju u uvjetima novog vala hladnoće na Starom kontinentu

Na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF jedan megavatsat plina s rokom isporuke u veljači stajao je iza podneva 37,34 eura i bio je za 3,9 posto skuplji nego zatvaranju trgovanja u ponedjeljak.

Cijena mu je tako u srijedu dosegnula najvišu razinu od kraja prošlogodišnjeg lipnja, nakon stabilizacije na početku tjedna.

Prošli tjedan plin je poskupio za nekih 26 posto i zaključio je trgovanje u petak sa cijenom od 36,88 eura po megavat satu.

Početkom godine cijene su naglo porasle zbog vala hladnoće diljem kontinenta. Europska skladišta su zbog niskih temperatura tek dopola puna, a inače su u ovo doba godine u prosjeku napunjena 67 posto.

Meteorolozi su bili najavili da će temperature ponovo pasti pred kraj mjeseca, nakon kratkotrajnog zatopljenja, a skladišta su u utorak na razini EU-a, prema podacima Gas Infrastructure Europe (GIE), bila napunjena 49,12 posto,

Najnižu razinu zaliha bilježila je u utorak, po podacima GIE, Hrvatska, od samo 27,05 posto.

