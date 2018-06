CEE regija i dalje je među vodećima u konzumaciji TV-a

Drugi dan NEM-a 2018 stavio je CEE regiju na kartu TV industrije – to slobodno možemo zaključiti nakon što smo saslušali paneliste i njihove podatke o ovom dijelu svijeta

Prvi panel dana – 'Igra pay TV-a i digitalnog sadržaja' – započeo je napomenom da je CEE regija, iako ne baš odveć privlačno područje, u posljednjih 12-18 mjeseci pokazala da je uvelike napredovala kada je riječ o pay TV kanalima. Na upit o važnosti sadržaja, Salim Mukaddam, generalni menadžer i potpredsjednik BBC-ja za Srednju i Istočnu Europu, izjavio je da su „ljudi platformski agnostični te da idu onamo gdje je sadržaj“. Fokus NEM-a 2018 na lokalno produciranom sadržaju potvrdila je i Katharina Behrends, glavna direktorica NBCUniversala za Srednju i Istočnu Europu, istaknuvši da pay TV kanale treba prilagoditi lokalnim zajednicama. Važnost produkcije prepoznao je i Sony Pictures Television Network, čiji je generalni direktor John Rossiter rekao da su u posljednje dvije godine od nula sati produciranog sadržaja dospjeli do čak 300 sati. Platforme koje surađuju s produkcijskim studijima mogle bi predstavljati budućnost, zaključio je Rossiter. Moć digitalnog još je jedanput potvrđena i na slučaju Viasatove Epic Drame, novoga dramskoga kanala lansiranog ovog prosinca, o čemu je govorila Viasatova potpredsjednica komercijalnih poslova Emma Jones. Potreba za prijelazom s tradicionalnog pristupa sadržaju za Bartosza Witaka, generalnog direktora Viacoma za CEE regiju i Izrael, jednostavno je prioritetna. Witak je napomenuo i kako nordijske zemlje u tom pogledu apsolutno prednjače – kod više od 60 % publike između 15 i 24 godine više od 60 % potrošnje otpada na nelinearan sadržaj. AMC Networks International također svjedoči stalnom porastu SVOD-a od 2010. godine potvrđujući ga kao važan dio svog poslovnog modela. „Sadašnji pay TV model nesumnjivo nije mrtav. Dobar je te će nam i dalje biti važan, no moramo držati oči otvorenima (…) jer investicije koje se zemljama poput Njemačke čine malima, u CEE regiji mogu biti goleme“, rekao je Levente Málnay iz AMC-a rezimirajući svoje 20-godišnje iskustvo u regiji.

'Oglašavanje: Kada je previše?' pitanje je koje je na istoimenom panelu bilo postavljeno stručnjacima za oglašavanje. Srđan Šaper, osnivač i direktor I&F McCann Grupe, pojasnio je da je televizija emocionalan medij, i to velikim dijelom zbog TV reklama „koje zaista grade brend jer ih publika doživljava najemotivnije (...) Kada gledamo TV, ne preskačemo reklame jer su one dio naše ugodne zone“, dio iskustva gledanja. Zaključio je kako kroz povijest medija novi mediji nisu umirovili stare medije – TV nije zamijenio radio, a digitalni je svijet zapravo pridonio učinkovitosti tradicionalne televizije. Važnost TV oglašavanja mogla se iščitati iz statističkih podataka koje je predstavila Alida Žorž Miketek, direktorica AGB Nielsen Audience Measurement Hrvatska: TV nadmašuje sve ostale medije s obzirom na ukupan profit od oglašavanja i s obzirom na ROI. S demografskog ciljanja prelazi se na funkcionalno, što je pokazano na suradnji između Nielsena i CBS-a, koji su upravo počeli upotrebljavati podatke sa Smart TV-a kako bi promijenili način ciljanja publike. Iako se tržišta razlikuju na lokalnoj razini, Dirk Gerkens, glavni direktor TV2 Media Groupa, potvrdio je da se odustajanjem od oglašavanja ne bi dobilo više gledatelja te da su za povećanje popularnosti najviše zaslužne društvene mreže. Guy Bisson, direktor za istraživanja u Ampere Analysisu, zaključio je da se TV industrija treba organizirati i brzo potražiti rješenja za oglašavanje zato što „postoje dvije glavne tvrtke koje kontroliraju 70 % online oglašavanja, u usporedbi s tisućama različitih kanala, i stoga je tim tvrtkama veoma lako brzo uvesti promjene“.

Na panelu posvećenom 'malim šefovima' govorilo se o dječjim zahtjevima u vezi sa sadržajima i njihovoj dostupnosti. Trenutačno u svijetu postoji 2000 platformi na zahtjev za djecu, a u upotrebi je 10,3 milijardi uređaja putem kojih im se pristupa. Nicholas Walters, direktor Hopstera, SVOD platforme za predškolsku djecu, istaknuo je da je kod dječjih aplikacija najvažnije to da djeci pruže aktivno i interaktivno iskustvo. „Mišljenje da se djeca ne mogu snalaziti u aplikacijama dolazi od onih koji ne dizajniraju za djecu.“ Daniel Reszka iz Viacom International Media Networksa izdvojio je Nickelodeon, NickJunior i NickTunes kao najjače Viacomove brendove te je istaknuo kako im je cilj osvijestiti roditelje da sadržaj ne služi samo za zabavu nego i za edukaciju. Ferdinand Habsburg, direktor tvrtke Da Vinci Media, izjavio je da njegova platforma trenutačno ima 30 milijuna pretplatnika unutar dobne skupine od 6 do 10 godina. Zaključio je da se edukacija uvijek teško prodaje, no da potencijal da se ona unovči ipak postoji, a naglasio je i da operateri moraju raditi na razvoju boljih sučelja.

Deutsche Telekom kao lider u CEE regiji

Anette Schaefer, potpredsjednica TV poslovnih procesa za Europu u Deutsche Telekomu objasnila je kako oni na europsko tržište gledaju kao na različito od njemačkog. Najveći izazov s kojim je Deutsche Telekom trenutačno suočen – sa svojih 4,3 milijuna pretplatnika u regiji – jest promjenjivo ponašanje korisnika. Anette je istaknula: „Kao operater, fokusiramo se na upotrebljivost – možda nismo Netflix, ali veoma smo blizu i svojim korisnicima nastojimo olakšati dolazak do sadržaja koji žele i kada to žele.“ Komentirajući daljnje planove Deutsche Telekoma, Schaefer je napomenula kako se namjeravaju usredotočiti na dopiranje do ženske publike te na uvođenje novih formata.

Norveška web-serija „Skam“ koja je, unatoč činjenici da norveški govori samo 0,1 % svjetske populacije, nakon početka emitiranja 2015. g. osvojila srca gledatelja diljem svijeta, također je imala svoju prezentaciju na ovogodišnjem NEM-u. „Skandinavija je predvodnik u streamanju, a 'Skam' je dio tog vala“, pojasnio je producent serije Håkon Moslet. Baveći se temama koje su kontroverzne i za tinejdžere i za odraslu publiku, poput izlaženja iz ormara, silovanja, društvene izolacije i odrastanja pripadnika muslimanske manjine u zapadnom svijetu, „Skam“ je stekao veliku bazu obožavatelja zahvaljujući kojoj funkcionira više kao kontinuirani globalni event nego kao konvencionalna serija, oblikujući radnju prema komentarima, tekstovima i Instagram-pričama obožavatelja te uključujući njihova umjetnička djela u samu seriju. Sudionici NEM-a čak su imali priliku i pogledati prvu i treću epizodu serije.

Vječna snaga National Geographica

Kako modernizirati brend star 130 godina objasnio je Christian Brent, viši potpredsjednik za globalna istraživanja i strategije publike National Geographica. NatGeo osnovan je 1888. godine kao istraživačko društvo za ljude željne avantura i znanja o svijetu, a danas dopire do više od 100 milijuna ljudi povezujući različite kulture i oblikujući okoliš i prirodu. NatGeo također ima najsnažniju digitalnu prisutnost s najvećim organskim angažmanom među TV kanalima, prvenstveno zahvaljujući promicanju vrijednosti koje nailaze na odjek među mlađom publikom te zbog svoje fotografske baštine. Surađuje i s nekima od najpoznatijih osoba današnjice, kao što su Elon Musk, Leonardo DiCaprio i Will Smith. Osim toga, ljudi imaju puno povjerenja u NatGeo – 98 % ljudi vjeruje njihovim informacijama, a 59 % ima pozitivniji osjećaj u vezi s partnerstvom ako je ono izravno povezano s National Geographicom. Brent je pokazao da znanost, istraživanje i pripovijedanje priča mogu promijeniti svijet i izgraditi snažnu zajednicu.

Dinamični drugi dan NEM-a 2018 obilovao je i prilikama za networking, među kojima se ističu pauza za kavu uz Viacom, „happy hour“ s Irdetom te kušanje vina uz Pickbox u suradnji s vinarijom Jakovac. Dan je zaključen ekskluzivnim i tradicionalnim partyjem pod pokroviteljstvom Eutelsata, jednog od najvjernijih NEM-ovih sponzora. Za više informacija o NEM-u 2018 posjetite http://neweumarket.com/agenda-2018/.