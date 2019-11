Cappelli: Više od 13 EU članica podupire hrvatsku inicijativu o turizmu

Više od 13 EU članica podržalo je hrvatsku inicijativu za jačanje suradnje europskih zemalja u smjeru toga da turizam dobije vidljiviju poziciju kroz odbore i fondove EU-a te da da se ozbiljnije prihvati kao sektor koji može pomoći u gospodarskom razvoju i u krizama, poručio je u utorak ministar turizma Gari Cappelli sa svjetske burze WTM u Londonu

"Pokrećući takvu inicijativu prošle godine u Sofiji, vjerovao sam da će se puno zemalja u to uključiti, pogotovo jer turizam u EU tijelima i fondovima do sada baš i nije bio zastupljen, kao ni izvori financiranja za turističke projekte. Sada su nam podršku za to na WTM-u dale i još neke zemlje, poput turističke velesile Španjolske, koja se zalaže da se u tome spoje turizam i promet", kazao je Cappelli na svjetskoj turističkoj burzi WTM, koja se do 6. studenog održava po 40. puta u Londonu.

Dodao je da sve više zemalja prihvaća takvu inicijativu zbog raznih problema u turističkom sektoru, poput nedostatka radne snage i povećanja poreznih stopa, kao i zbog određenih kriza, primjerice u grčkom turizmu zbog imigranata ili pak nedostatka novca za infrastrukturne i razvojne turističke projekte.