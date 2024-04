Canva, Etsy i YouTube: Evo kako uz 20 minuta posla do godišnje zarade od 462.000 dolara

Često, kaže, radi samo 20 minuta dnevno. Nekim danima potegne malo više – do dva sata, kada istražuje trendove i dizajnira nove etikete za svijeće. Ostatak vremena bavi se glazbenom karijerom.

'Oko 30 do 50 posto svake prodaje je profit', procjenjuje Rivera. Njegovi troškovi uključuju naknade za Etsy, gotovo 55.000 dolara prošle godine, te novac koji troši na marketing i Printifyeve usluge.

Rivera je za svoj proizvod odabrao organske svijeće neutralne boje s 'duhovitim' natpisima. On kreira svoja dizajnerska rješenja koristeći Canvu, besplatni internetski alat za grafički dizajn, izlistava ih na platformi Etsy te koristi uslugu Printify za povezivanje s proizvođačima.

Rivera ohrabruje i druge da svoje hobije ili sporedne poslove pretvore u pravi biznis. Ljepota ovog modela je u tome što nema velikog rizika. Izlistavanje nečega na Etsy košta 0,20 dolara. Za dizajniranje posuđuje tuđi račun za Canvu, a pro verzija košta 120 dolara.

Mnogi obrtnici koji se bave ispisom na zahtjev prodaju artikle poput majica ili šalica. Na pitanje zašto je on odabrao svijeće priznaje da je zapravo alergičan na njih. Ali u to vrijeme one su bile novost u tom poslu. 'Nakon pregledavanja YouTubea i Printifyevog kataloga proizvoda, svidjela mi se ideja da smislim duhovite fraze koje bih stavio na proizvod', kaže Rivera.

Najveći problem s kojim se suočava su imitatori jer koriste potpuno iste fraze ili vrlo slične dizajne. Uoče najprodavanije svijeće, repliciraju ih i brzo skoče na vrh rezultata pretraživanja. 'Tada moram prijaviti kršenje autorskih prava, a to je gnjavaža', kaže Rivera.