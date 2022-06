Ne morate ih ni kupovati: Svijeće s citronelom uopće ne djeluju protiv komaraca, a od velike koristi nisu ni neki drugi preparati

Topli dio godine označava i sezonu neumoljivih komarca. Kako bismo se obranili od njihovih bolnih i neugodnih nasrtaja, spremni smo isprobati sve metode i tehnike. Vrlo popularne su svijeće s uljem citronele, no prema svemu sudeći, one gotovo da i nemaju učinka

Druženje i uživanje na otvorenom tijekom toplih mjeseci u velikoj mjeri mogu pokvariti komarci. Sitne napasti lete u rojevima, grizu i zuje ostavljajući na koži crvene plikove koji svrbe. No neke vrste predstavljaju i ozbiljnu prijetnju jer prenose bolesti, poput virusa Zapadnog Nila i Zika virusa. Na tržištu postoji bezbroj sredstava za odvraćanje komaraca koja obećavaju da će male štetočine držati podalje od vaše kože, no njihova učinkovitost baš i nije takva.

Citronela, eterično ulje nastalo destilacijom vrste limunske trave, dugo vremena smatrala se prirodnim sredstvom protiv komaraca. A ulje citronele koristi se u različitim oblicima - od stolnih svijeća, preko difuzora ulja do tiki baklji, i to sve u nadi da će se štetnici zadržati što dalje.

No istina je da nema naznaka toga da svijeće s citronelom pružaju veću zaštitu od bilo kojeg drugog dima koji proizvode svijeće, piše New York Times. Razlog je to što eterična ulja ne nude tako značajan nevidljivi štit kao što to čine repelenti koje je odobrila Agencija za zaštitu okoliša, kao što su DEET i pikaridin.