Butković: Ne dolazi u obzir raskid ugovora između Strabaga i HŽ Infrastrukture

Osvrnuvši se na pritužbu Strabaga da mu HŽ Infrastruktura nije prije uvođenja u posao dala glavne projekte i 11 pravomoćnih građevinskih dozvola, Butković je rekao da za većinu radova dozvole postoje, da treba ishodovati još dvije, ali da “nema nikakve zapreke da Strabag, tvrtka izabrana na javnom natječaju, koja ima potpisan ugovor, ne bi radila”.

Naveo je da je u tijeku procedura priznavanja povećanja troškova ugovorenih za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac.

"Zna se da je rat u Ukrajini stvorio određene poremećaje u cijenama materijala za građevinski sektor i da su se ugovori koji su bili zaključivani prije rata morali povećati" rekao je Butković.

Naglasio je da je Vlada dala okvir i odredila metodologiju kako u tim slučajevima postupiti. “To je procedura da se određeni dio povećanja troškova prizna. U ovom trenutku ne mogu kalkulirati, niti je to moj posao, koliko će na tom projektu biti povećana vrijednost investicije. Sigurno će ga biti, to je definitivno, ali to je pitanje za HŽ infrastrukturu. Oni su investitor i nositelj projekta, i oni će javnosti predočiti detalje”, rekao je Butković, koji je u Karlovcu bio na proslavi Dana Grada Karlovca.

Također je ustvrdio da “nikakvog raskida ugovora nema”, dodavši da u ovom trenutku "to nije opcija, niti mi to ikako želimo, niti se za to zalažemo”. Izrazio je uvjerenje “da će pamet i razum tih ljudi i svih drugih prevladati u smislu da se sjedne i u postojećem zakonskom okviru i zaključku Vlade nađe rješenje”.

Na upit novinara Hine može li procijeniti za koliko bi ukupni trošak rekonstrukcije i gradnje mogao porasti, odgovorio je to nije moguće reći. “Nismo ni računali, izračunat će izvođač Strabag, pa će onda to HŽ verificirati, pa je tu onda i riječ nadzornog inžinjera, uglavnom to je procedura”, rekao je Butković i dodao “to će trajati”.

Inače, projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac uključuje rekonstrukciju postojeće željezničke pruge i izgradnju drugoga kolosijeka uz postojeći u duljini 44 kilometra, rekonstrukciju kolodvora i stajališta te izgradnju podvožnjaka i nadvožnjaka s pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko-cestovnih prijelaza. U sklopu elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava izvest će se radovi na izgradnji i obnovi sustava kontaktne mreže, a u sklopu prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja. Po završetku projekta putnički vlakovi dionicom će prometovati brzinom do 160 kilometara na sat.

Strabagova ponuda na javnom natječaju glasila je na 225 milijuna eura (1,7 milijardi kuna) bez PDV-a. Kompanija je već u nekoliko navrata s HŽ Infrastrukturom razgovarala o korekciji cijene i naknadi gubitaka zbog poremećaja cijena na svjetskom tržištu, procjenjujući da bi se aneksima ugovora cijena radova trebala povećati za 50 milijuna eura.