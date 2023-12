Butković najavio velika ulaganja u prometnice i otkrio kad kreće novi sustav naplate cestarine

Odabir izvođača, potpisivanje ugovora i njihovo uvođenje u gradilišta očekuju se tijekom prve polovine iduće godine. Hrvatske autoceste izgradnju dionica autocesta A7 od Križišća do Žute Lokve i A1 od Metkovića do Dubrovnika financirat će kreditnim zaduženjem.

Nakon postignutog dogovora Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama TEN-T Uredbe (Uredbe o Transeuropskoj prometnoj mreži), Republika Hrvatska će, uz postojeća dva prometna koridora (Mediteranski koridor i koridor Rajna - Dunav), biti dodatno pozicionirana na još dva - Baltičko more - Jadransko more i Zapadni Balkan - Istočni Mediteran.

- To je povijesna odluka za nas u Hrvatskoj budući da smo jedina zemlja u EU-u koja je s dva koridora išla na dodatna dva, uz postojeći Mediteranski i Rajna-Dunav, došli smo na još dva. Jug zemlje nije bio niti na jednom koridoru, a sad smo dobili priključak do Splita, uključujući i Split koji je ušao na popis osnovnih luka. To je 430 kilometara novih pruga i 410 kilometara novih cesta, uz postojeću cestovnu i željezničku infrastrukturu na postojećim koridorima, rekao je Butković.

Radi se o odluci, rekao je ministar, koja nam je omogućila da nastavimo investicijski ciklus u prometnu infrastrukturu, koristeći europske fondove.

- Naravno postoje rokovi do kad mi to moramo izgraditi, osnovna mreža do 2030. godine, proširena do 2040. godine i sveobuhvatno do 2050. godine. Nama je niz cestovnih i željezničkih pravaca išao na sveobuhvatnu mrežu. Otvorili smo sebi mogućnost da te investicije koje nismo realizirali uspijemo što prije realizirati, rekao je.