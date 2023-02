Zastupnici pozdravili članstvo u ESM-u, Bulj predložio da odmah tražimo financijsku pomoć

Saborski zastupnici suglasili su se u srijedu da će članstvo u Europskom stabilizacijskom mehanizmu (ESM) donijeti Hrvatskoj brojne prednosti, Miro Bulj (Most) pak drži da bi „odmah“ trebali zatražiti pomoć od ESM-a, zbog financijske krize i inflacije izazvane uvođenjem eura.

Ministar financija Marko Primorac odbacuje njegove tvrdnje da je uvođenje eura izazvalo „kaos“ te ističe benefite članstva u ESM-u.

Hrvatska će imati koristi od ESM-ova mehanizma zaštite u slučaju financijskih kriza, što će pridonijeti većoj otpornosti financijskog sustava, ali i gospodarstva u cjelini, rekao je Primorac.

Članstvo u ESM-u snažno zagovara Boris Lalovac (SDP).

Lalovac (SDP): Od 700 milijardi eura Nijemci uplaćuju 190

Da je bilo sreće, da smo krizne 2008. bili u euru, puno bi brže izašli iz problema, a ne šest godina, kazao je zastupnik, ističući da je ESM državama koje su se našle u problemima u desetak godina isplatio značajna sredstva za stabiliziranje javnih financija.

ESM ima ukupni kapital od gotovo 705 milijardi eura, a svaka članica doprinosi kapitalu temeljem svog udjela u ukupnom stanovništvu EU i bruto domaćem proizvodu (BDP) EU-a.

Pristupanjem ESM-u, Hrvatska će uplatiti kapital u iznosu od 422,3 milijuna eura, kroz pet godišnjih rata, po 20 posto iznosa svake godine. Od 2035. godine, odnosno nakon isteka roka privremene korekcije, dodatno će uplatiti 233 milijuna eura.

Hrvatska u ukupnom kapitalu sudjeluje s pola posto, Njemačka s preko 20-ak posto, Francuska oko 20 posto, kazao je ministar.

Od 700 milijardi, Nijemci uplaćuju 190 milijardi, uzvratio je Lalovac na propitivanja o hrvatskom udjelu.

Zar mislite da je Nijemcima to drago, no to je priča o euru, Europi i solidarnosti, rekao je zastupnik.

Perić (HDZ): Pod određenim uvjetima i dokapitalizacija banaka

ESM hvali i Grozdana Perić (HDZ), ističe kako, osim dodjeljivanja zajmova članicama, a koriste ih Španjolska, Cipar, Grčka, pod određenim uvjetima može izravno dokapitalizirati i banke.

Nekada smo ih morali spašavati iz državnoga proračuna, odnosno sredstava građana, podsjetila je.

Ovo je kao da uplaćujete policu osiguranja, a nadate se da je nikada neće iskoristiti, zaključio je ministar financija, odgovorivši time Davoru Dretaru (DP).