Brod iz Hrvatske krenuo za Libanon, ali je zaustavljen: Bit će jako teško, to nam je važno tržište

Brod koji je trebao isploviti trenutačno je odgođen i čeka zeleno svjetlo za polazak. Prošle je godine u Libanon iz Hrvatske izvezeno gotovo četiri milijuna kilograma junica, u vrijednosti većoj od 14 milijuna eura.

Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju kako je riječ o izrazito važnom tržištu za domaće proizvođače.

'Mi smo prije 10-ak dana trebali imati jedan dotovar, brod se trebao tovariti u Raši. Prvenstveno bi se tovario iz bazena Češka-Slovačka-Mađarska i Hrvatska. On je odgođen, ali nije otkazan. On je negdje na vrhu Italije, čeka, vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati', rekao je za Dnevnik Nove TV Toni Raič, predsjednik udruge Baby Beef.