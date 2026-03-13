Brod iz Hrvatske krenuo za Libanon, ali je zaustavljen: Bit će jako teško, to nam je važno tržište

Ratni sukob na Bliskom istoku odražava se i na domaću poljoprivredu, posebno na uzgajivače junadi kojima je stopiran izvoz grla u Libanon
Brod koji je trebao isploviti trenutačno je odgođen i čeka zeleno svjetlo za polazak. Prošle je godine u Libanon iz Hrvatske izvezeno gotovo četiri milijuna kilograma junica, u vrijednosti većoj od 14 milijuna eura.
Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju kako je riječ o izrazito važnom tržištu za domaće proizvođače.
'Mi smo prije 10-ak dana trebali imati jedan dotovar, brod se trebao tovariti u Raši. Prvenstveno bi se tovario iz bazena Češka-Slovačka-Mađarska i Hrvatska. On je odgođen, ali nije otkazan. On je negdje na vrhu Italije, čeka, vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati', rekao je za Dnevnik Nove TV Toni Raič, predsjednik udruge Baby Beef.
"Cjenovno, kvalitativno i kvantitativno bit će jako teško to nadomjestiti. Znamo da postoji velika količina junadi u Europi. Bojim se da ćemo vrlo teško pronaći u kratkom vremenu drugi alternativni pravac", poručio je Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.