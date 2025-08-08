Blago porasle cijene dionica na europskim burzama: Tko stoji najbolje?

Paneuropski Stoxx 600 indeks porastao je 0,2 posto, pri čemu je većina najvažnijih regionalnih indeksa bila u plusu. Tako je londonski Ftse u plusu 0,08 posto, na 9.108 bodova, a pariški CAC za 0,13 posto, na 7.719 bodova, dok je frankfurtski DAX u minusu 0,27 posto, na 24.127 bodova.

Najveća pojedinačna dobitnica bila je dionica danskog proizvođača lijekova Novo Nordisk, ojačavši 3,2 posto nakon što je zadnja faza ispitivanja tablete za mršavljenje konkurentskog Eli Lillyja pokazala da on zaostaje po rezultatima za injekcijskim tretmanom protiv pretilosti Wegovy.

Po dobitku slijedi dionica RTL Grupe, sa skokom cijene za 3,1 posto, nakon što je ta europska medijska tvrtka objavila polugodišnje rezultate i potvrdila izglede za prihode za cijelu godinu na otprilike 6,45 milijardi eura. U prvom polugodištu, pak, ostvarila je prihode od 2,78 milijardi eura ili 3,2 posto niže nego lani, dok joj je EBITDA pala 7 posto, na 160 milijuna eura.

Najveća gubitnica bila je dionica Munich Re, s padom cijene za 7 posto, nakon što je taj njemački reosiguravatelj smanjivo svoje prognoze prihoda u ovoj godini.

Na Tokijskoj burzi Nikkei indeks porastao je 1,85 posto, na 41.820 bodova.