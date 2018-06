Howard Schultz odlazi s čela Starbucksa, no i dalje ima vrlo velike planove

Globalni lanac kafića poznat je po društvenom aktivizmu, a nakon što je Schultz najavio svoj odlazak, američki mediji su počeli špekulirati hoće li se dugogodišnji šef kompanije koji je otvoreno podržavao i Baracka Obamu i Hillary Clinton možda i sam kandidirati za predsjednika

DO KRAJA GODINE

Poznata Forbesova lista milijardera otkriva da Schultz raspolaže bogatstvom od oko 2,8 milijardi dolara, što može zahvaliti uspješnom dugogodišnjem upravljanju Starbucksom. Nakon što je najavio odlazak s čela kompanije i nakon intervjua koji je dao New York Timesu američki mediji raspisali su se o Schultzu i kao o mogućem budućem predsjedničkom kandidatu. Za Schultza se zna da je ranije podržavao Baracka Obamu i kandidaturu Hillary Clinton, a o svojim budućim planovima rekao je da 'želi vidjeti postoji li način na koji može vratiti (ulog društvu, op.a.)', iako je dodao da 'još nije siguran što to točno znači'. Kad su ga u NYTimesu izravno upitali o predsjedničkoj kandidaturi, Schultz je kazao: 'Namjeravam razmisliti o nizu opcija, koje mogu uključivati javnu službu. No još sam uvijek daleko od donošenja bilo kakvih odluka o budućnosti.'

Lanac Starbucks je pod Schultzovim vodstvom bio poznat po aktivnom angažmanu u društvenim pitanjima, a još otkad je krajem 2016. najavio odlazak s pozicije glavnog izvršnog direktora Schultz je kazao kako se namjerava baviti 'društvenim misijama'. U međuvremenu je otvoreno kritizirao američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove pokušaje da spriječi dolazak izbjeglica u Sjedinjene Američke Države (SAD), kao i lanjske porezne promjene, za koje je rekao da nisu porezna reforma, nego smanjivanje poreza, i da u trenutku kad država ne brine o onima kojima je novac najpotrebniji korporativnoj Americi ne treba smanjivanje poreza.