Nakon godine rekordnih minusa, gubitka reputacije i propasti burze FTX stručnjaci vjeruju da bi se bitcoin mogao preporoditi

Prošla godina bila je doista burna za kriptoindustriju, a gubici ogromni. Rastuća inflacija i strah od nje te nestabilno tržište dionica i kamatnih stopa - svi ti faktori utjecali su na urušavanje kriptovaluta, veliku rasprodaju i manju naklonost prema rizičnoj imovini, a 'šlag na tortu' bio je bankrot najveće kriptoburze FTX

No u posljednje vrijeme sve se glasnije šuška o oporavku tržišta bitcoina, uz prognoze o novom bull runu (trend povećanja vrijednosti za određenu vrstu imovine, u ovom slučaju bitcoina , op.a).

Meltem Demirors , glavna strateška direktorica u CoinSharesu, rekla je da će bitcoin vjerojatno biti ograničen na donju granicu između 15.000 i 20.000 dolara te na gornjoj granici između 25.000 i 30.000 dolara. Rekla je i da je velik dio 'prisilne prodaje' 2022., kao rezultata kolapsa na tržištu, sada gotov, no da nema puno novog novca koji dolazi u bitcoin . 'Ne mislim da je preostalo puno 'prisilne prodaje', što je optimistično. No mislim da je dobit prilično ograničena jer također ne vidimo puno novih priljeva', dodala je Demirors.

Iako je malo porastao početkom godine, u skladu s rizičnom imovinom poput dionica, stručnjaci kažu da bitcoin vjerojatno neće ponovno testirati svoju rekordnu vrijednost od gotovo 69.000 dolara. Bill Tai , kriptoveteran, rekao je da bi mogao pasti čak do 12.000 dolara prije nego što ponovno skoči. Smatra i da bi se posljedice kolapsa FTX-a mogle nastaviti osjećati još šest do devet mjeseci.

Na 2023. gledaju s oprezom, no većina stručnjaka ipak je optimistična gledajući na nadolazeće razdoblje, posebno nakon prošle godine, kad je cijelo tržište kriptovaluta izgubilo oko 1,4 trilijuna dolara vrijednosti zbog problema s likvidnosti i bankrotima poslije kolapsa kriptoburze FTX.

Insajderi iz industrije rekli su za CNBC da bi promjena u ovoj makrosituaciji mogla pomoći bitcoinu. 'Mogli bi postojati katalizatori kojih nismo svjesni, no opet, makrosituacija i političko okruženje prilično su neizvjesni, inflacija je i dalje prilično visoka, a mislim da je to nova stvar. Nismo to vidjeli zadnjih 30, 40 godina', rekla je Demirors.

U intervjuima za CNBC nekoliko sudionika iz industrije govorilo je o povijesnim ciklusima bitcoina, a koji se događaju otprilike svake četiri godine. Bitcoin će, kako to biva, dosegnuti najvišu vrijednost svih vremena, a zatim će imati veliku korekciju. Bit će to loša godina, a zatim nastupa blagi oporavak, tvrde stručnjaci.

Kad se smanji stopa po kojoj se novi bitcoini stvaraju, odnosno rudare, 'rudari' dobivaju 50 posto manje za provjeru transakcija. 'Prepolovljenje' bitcoina događa se otprilike svake četiri godine i obično prethodi bull runu, a to bi se opet moglo dogoditi 2024. godine. Američki financijer Anthony Scaramucci nazvao je 2023. 'godinom oporavka' za bitcoin i predvidio da bi za dvije do tri godine on mogao vrijediti 50.000-100.000 dolara.