'Bez svježeg novca, poslovanje Fortenove nije održivo'

'To je nemoguće platiti, to je jednostavno neodrživo, posebno u kontekstu konkurenata', rekao je Novotny.

'To sve skupa ne izgleda mi kao put prema dugoročnoj održivosti kompanije, ozdravljenju', dodao je. 'Ta kompanija jednostavno je neprofitabilna, a ima dugove. Tu je potrebno restrukturiranje, kakvi god vlasnici bili, tko god da tamo dođe, ako ne donese svježega novca, ne vjerujem u održivost toga poduzeća', rekao je Novotny.

Ljubenko: Cijeli slučaj prilično izašao iz nadležnosti hrvatskog pravosuđa

Na pitanje jesu li ostvareni svi pravni preduvjeti da se ruske banke izvuku iz vlasništva, odvjetnik Mićo Ljubenko rekao je da je vrlo upitna procedura i dinamika tog procesa.

'Mi nemamo svi skupa iskustva u propisima koji se tiču prisilnog otkupljivanja, na primjer, ruskih suvlasnika sad u članicama Europske unije. Sve članice EU-a sad se time bave na način na koji se bave', dodao je.

'Taj neki model prisilnog otkupljivanje za nas je sve nov. Mi tu slijedimo europska pravila, to nisu hrvatska pravila, i procedura nije do kraja jasna kako će se to obavljati u tom smislu da oni moraju biti otkupljeni', rekao je Ljubenko.

Dodao je da je cijeli taj slučaj prilično izašao iz nadležnosti hrvatskog pravosuđa jer su vlasnički odnosi registrirani u Nizozemskoj.

'Nas se to doslovno tiče u ekonomskom smislu, ali mi sad imamo jako malo pravnog utjecaja na cijeli proces', rekao je odvjetnik.