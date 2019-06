HAK upozorava: Ceste su pune biciklista i motorista, budite oprezni

Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika i košnja trave uz kolnik, izvijestili su u subotu iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) te vozače mole za strpljenje i upozoravaju ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Zbog Ina Delta Rallyja bit će zatvorena Sljemenska cesta.

Danas će bit zatvorena Sljemenska cesta (Bliznec-Sljeme-Puntijarka-Hunjka-Pila od 9 do 17 sati) i Sljemenska cesta-Sljeme-Šestine (od 11 do 19 sati). Obilazak je: Bliznec-Gračani-Vrapče-Donja Bistra-Kraljev Vrh-Pila, i obrnuto. Od 10 do 18 sati za sav promet bit će zatvorena državna cesta od Laza Bistričkog (raskrižja sa županijskom cestom Ž1006 za Adamovec i Belovar) do okretišta autobusa u Kašini (izlaz iz Kašine prema Mariji Bistrici). Obilazak za vozila ukupne mase do 10 tona državnom cestom DC3 (od Soblinca do Belovara), nerazvrstanom cestom 100600 (od Belovara preko Adamovca i Moravča do administrativne granice Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije), županijskom cestom ŽC1006 (od administrativne granice Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije do Laza Bistričkog), u oba smjera. Za vozila čija je ukupna masa veća od 10 tona nije određen obilazni pravac budući da će cesta biti zatvorena najviše na dva sata; od 18 do 23 sata bit će zatvorene: Vlaška ulica (od Palmotićeve do Bakačeve) - Europski trg - Bakačeva - Trg bana J. Jelačića - Jurišićeva (do Kurelčeve) – Kurelčeva.

Kolona teretnih vozila na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred GP Bajakovo duga je oko dva kilometra. Trajekti i katamarani plove redovito.