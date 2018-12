[ANKETA] Veći minimalac, jeftinija hrana, niži porezi... Hoćemo li u 2019. živjeti bolje?

U 2019. zaživjet će mnoge porezne olakšice koje bi trebale podebljati obiteljske novčanike. Hoće li se zbog toga živjeti bolje pitamo vas u anketi tportala

Od Nove godine čeka nas niži PDV na živežne namirnice i bezreceptne lijekove. Neki trgovački lanci već su od 1. prosinca, potaknuti novim poreznim zakonima, smanjili cijene svježeg mesa, ribe, voća i povrća te dječjih pelena.

Procjena je kako će zbog nižeg PDV prosječnoj hrvatskoj obitelji ostati u novčaniku oko 1000 kuna.

Oni s višim primanjima u 2019. plaćat će manji porez na dohodak. Naime, od 1. siječnja porez od 24 posto plaćat će se na osnovicu do 30.000 kuna (umjesto do 17.500 kuna). To bi trebalo podići mjesečna primanja osobito djelatnicima u sektoru visokih tehnologija te kvalificiranih radnika poput liječnika, IT stručnjaka i farmaceuta.