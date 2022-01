Amerikom se širi nova epidemija, a na horizontu nema lijeka. Zašto su milijuni radnika odjednom odlučili dati otkaz?

U proteklih nekoliko mjeseci milijuni radnika u SAD-u odlučili su dati otkaz. Ovaj fenomen pokušavaju objasniti sami radnici, ali i poslodavci te stručnjaci za tržište rada.

"Dogodi se šok kada vidite više ljudi kako odlazi - to je kao, oh, postoji li nešto što ne vidim?" rekla je Tiff Cheng (27), koja je u srpnju napustila posao u digitalnom marketingu, zajedno s pet svojih bliskih prijatelja u agenciji koja zapošljava 40 osoba.

Nešto se zarazno širi radnom snagom. Simptomi su prisutni u nizu dva tjedna obavijesti. Prijenos "zaraze" je vidljiv u stvarnom vremenu. I čini se da malo šefova zna kako zaštititi svoje osoblje protiv ove zaraze, piše The New York Times .

Ekonomisti su brojke objasnili napomenom da je pojačana konkurencija za radnike dovela do boljih plaća i beneficija, što je neke natjeralo da traže nove prilike. Psiholozi imaju dodatno objašnjenje: u otkazima postoji nešto "zarazno".

Kada radnici važu hoće li napustiti posao, oni ne procjenjuju samo vlastitu plaću, beneficije i razvoj karijere. Gledaju oko sebe i bilježe kako prijatelji razmišljaju o timskoj kulturi. Kad jedan zaposlenik ode, odlazak signalizira drugima da je možda došlo vrijeme da razmotre svoje mogućnosti, što istraživači nazivaju "zarazom fluktuacije".

Dakle, otkaz rađa nova odustajanja od posla, a to je izazov koji poslodavci ne mogu uvijek riješiti povišicama ili povlasticama. Čak i jedna obavijest o ostavci može izazvati "kritičnu točku", rekao je Will Felps, koji predaje menadžment na Sveučilištu New South Wales i autor je studije koja govori o ovom fenomenu.