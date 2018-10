Amerikanci žele ući u vlasništvo Pripuzovog C.I.O.S.-a

Američka tvrtka Zero Global Waste spremna je za strateško povezivanje i ulazak u vlasništvo C.I.O.S. grupe, istaknuo je Jeffory D. Blackard, predsjednik Uprave (CEO) Zero Global Waste i Blackard Global Inc nakon sastanka u sjedištu C.I.O.S.-a i obilaska pogona za recikliranje u Zagrebu i Varaždinu

Blackard se nalazi u višednevnom radnom posjetu Hrvatskoj, a uz njega je i suvlasnik Zero Global Wastea, bivši senator Sjedinjenih Američkih Država, kongresnik i predsjednički kandidat Rick Santorum. „Tvrtka Zero Global Waste već je i ranije iskazala interes za strateško partnerstvo s C.I.O.S. Grupom, što potvrđuje i naš dolazak u Zagreb. Došli smo kako bi se sastali sa upravom tvrtke i obišli neke relevantne lokacije. Naime, sektor gospodarenja otpadom, uz turizam, za nas ima veliki investicijski potencijal zbog kojeg smo spremni ulagati u Hrvatsku. Analizom tržišta zaključili smo da je C.I.O.S. grupa lider u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj i regiji i zato je odabrana za našeg strateškog partnera. Iznimno smo zadovoljni s onime što smo vidjeli, riječ je o modernoj kompaniji s kvalitetnom infrastrukturom, upravljačkom strukturom i potencijalom za daljnji rast. Vjerujemo da je ovo početak prosperitetnog partnerstva na obostrano zadovoljstvo. Kada postignemo dogovor sa vlasnikom C.I.O.S. grupe, u što će se sada uključiti i financijski i pravni stručnjaci, o tome ćemo obavijestiti javnost', istaknuo je Blackard.

Koliko je ova investicija za nas važna, naglašava, dovoljno govori i da je s nama u izaslanstvu i uspješni investitor i gospodarstvenik Gentry Beach, koji je između ostalog obnašao i funkciju potpredsjednika nacionalne kampanje aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrtka Zero Global Waste usmjerena je razvoju alternativnog goriva iz otpada korištenjem inovativnih naprednih tehnologija. Naš zajednički cilj je ubrzo postići dogovor kako bismo krenuli s realizacijom investicije i zajedničke strategije za prvo europsko implementiranje inovativne Zero Global Waste tehnologije obrade otpada upravo u Hrvatskoj, u suradnji sa C.I.O.S.- om, zaključio je Blackard.