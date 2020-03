Amerika sve više tone u zabludu milijardera-spasitelja; zanimljivo je to zašto se superbogataši zapravo žele preseliti u Bijelu kuću

Ultramilijarderi su u zadnjih 12 mjeseci postali još bogatiji - milijarde im se dižu poput zakuhalog mlijeka u loncu. U odnosu na veljaču prošle godine, desetorica najbogatijih u svijetu bogatija su za 114,4 milijarde, težeći zajedno 855,1 milijardu. Je li riječ o novom pozlaćenom dobu, onom koje je ironični Mark Twain opisao kao blistavu površinu ispod koje se kriju korupcija, sumanuta potrošnja i nesputani kapitalizam? Može li takvo stanje zadržati jedan od dva milijardera u utrci za Bijelu kuću: Donald Trump ili Michael Bloomberg, s obzirom na to da je u nedjelju odustao Tom Steyer?

Potaknuti sve većim jazom između šačice ekstremno bogatih i ostatka društva, američki predsjednički kandidat Bernie Sanders i kandidatkinja Elizabeth Warren predlažu uvođenje poreza na neto bogatstvo, što podupire više od polovine Amerikanaca, pa i neki od samih ultrabogataša, poput Marka Cubana i Marca Benioffa. Ali financijski stručnjaci Business Insidera smatraju to pukim predizbornim obećanjem jer zbog problema pri provođenju zakona i dokazivanja ustavnosti to nije moguće prije 2025. Ipak, stroga retorika senatorice iz Massachusettsa unijela je nemir među financijsku elitu.

Nalazimo se u novom pozlaćenom dobu, onom koje je ironični Mark Twain opisao kao blistavu površinu ispod koje se kriju korupcija, sumanuta potrošnja i nesputani kapitalizam. Zaključuje to Anand Giridharadas, američki autor knjige 'Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World' (Pobjednici dobivaju sve: Elitna šarada promjene svijeta), pišući o novčanoj eliti koja se rebrendira u spasitelje prosječnog puka. To je doba, objašnjava autor, u kojemu se plutokratski dobročinitelji bore za jednakost i pravdu na sve načine, osim onoga koji prijeti postojećem redu stvari.