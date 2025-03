Trump na mjesec dana izuzeo iz carina 'veliku trojku' proizvođača automobila

Do ovakve odluke došlo je nakon što je Trump razgovarao sa čelnicima "velike trojke" proizvođača automobila - Forda, General Motorsa i Stellantisa , prenijeli su mediji.

No također je jasno dao do znanja da to ne znači prekid trgovinskog rata s Kanadom i Meksikom dok vrši pritisak na dvije zemlje da spriječe krijumčarenje fentanila.

Nakon telefonskog razgovora s kanadskim premijerom Justinom Trudeauom, Trump je rekao da nije uvjeren da se situacija poboljšala.

Trumpove carine predstavljaju velike poteškoće za proizvođače automobila, koji proizvode komponente vozila u sve tri zemlje i često isporučuju dijelove preko granica više puta dok se ugrađuju u sustave i gotova vozila.

Trumpove carine prijete ozbiljno narušiti odnose između tri trgovinska partnera. Kanada je uzvratila vlastitim carinama na odabrani uvoz iz SAD-a, dok je Meksiko također obećao uzvratiti.