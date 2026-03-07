Američka carinska agencija: Sustav za povrat carina spreman za 45 dana

Američka carinska agencija u idućih 45 dana priprema sustav kojim bi trebala obraditi povrat carina koje su proglašene nezakonitima, rekao je carinski dužnosnik u sudskom podnesku u petak
Izjava dužnosnika Carinske i granične zaštite Brandona Lorda dolazi nakon susreta vladinih odvjetnika sa saveznim sucem za trgovinu kako bi se dogovorio proces za povrat 166 milijardi dolara za oko 330 tisuća uvoznika.
Carine koje su bile središnji dio gospodarske politike predsjednika Donalda Trumpa vrhovni je sud prošli mjesec proglasio neustavnima. No nije rekao kako bi se prikupljene carine trebale vratiti, zbog čega su mali uvoznici ostali zabrinuti da će proces biti skup i dugotrajan.
Uvoznici, među kojima su i Fedex i L'Oreal, podnijeli su otprilike 2000 tužbi tražeći povrat. Trgovinski odvjetnici rekli su da je to tek vrh sante leda, jer su još tisuće tužbi pripremljene ako vlada ne razvije sustav za automatske povrate.
Lord nije procijenio koliko dugo će trebati da se procesuiraju povrati. 'Postojeći administrativni postupci i tehnologija nisu dovoljno prilagođeni zadatku ovih razmjera i zahtijevat će ručni rad', naveo je Lord.
Po njegovim riječima, uvoznici su platili oko 166 milijardi dolara carina na 53 milijuna pošiljki.