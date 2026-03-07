Američka carinska agencija: Sustav za povrat carina spreman za 45 dana

Izjava dužnosnika Carinske i granične zaštite Brandona Lorda dolazi nakon susreta vladinih odvjetnika sa saveznim sucem za trgovinu kako bi se dogovorio proces za povrat 166 milijardi dolara za oko 330 tisuća uvoznika.

Carine koje su bile središnji dio gospodarske politike predsjednika Donalda Trumpa vrhovni je sud prošli mjesec proglasio neustavnima. No nije rekao kako bi se prikupljene carine trebale vratiti, zbog čega su mali uvoznici ostali zabrinuti da će proces biti skup i dugotrajan.