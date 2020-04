Očekuje se odluka Vlade o popuštanju epidemioloških mjera, među kojima bi trebala biti odluka i o otvaranju neprehrambenih trgovina. Navodno su problematične trgovine s odjećom jer je, prema epidemiolozima, rizično isprobavanje odjeće u kabinama. Na tu temu razgovarali smo s Hrvojem Šimićem, direktorom Tekstilprometa iz Zagreba

'Razgovarali smo s našim dobavljačima koji imaju maloprodaju po Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i durgim zemljama u EU. Kabine su čini se jedino rizične u Hrvatskoj jer druge zemlje nisu zabranile isprobavanje odjeće. Dapače u pojedinim zemljama se smatra da je problematičnije nositi robu doma pa je vraćati, nego je isprobavati u dućanu. Ukoliko postoji zabrinutost za to spremni smo predložiti rješenja no za to mora postojati dijalog kojeg svo ovo vrijeme nismo imali', izjavio je za tportal Šimić.

U Njemačkoj, prema njegovim riječima, jedina epidemiološka mjera u trgovinama je broj kvadrata po kupcu. Ovisno o pokrajini traži se od 15 do 20 kvadrata.

'Imaju preporuke nošenja maski za prodavače bez obaveze za kupce. Čak nije propisano vrijeme između dezinficiranja površina jer to ovisi o posjećenosti trgovine. Nije isto radi li se o visoko frekventnoj prodavaonici pa dođe nekoliko stotina ljudi u danu ili je klasični dućan kojeg posjeti 30 do 40 ljudi dnevno', istaknuo je Šimić.