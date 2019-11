Airbnb sve više iritira velike gradove, pogledajte čemu su se domislili u suradnji s Međunarodnim olimpijskim odborom

Najveći kanadski grad Toronto ovih dana odnio je pobjedu na sudu nakon koje će mu biti olakšano donošenje pravila za reguliranje kratkoročnog najma nekretnina, a na sličnom su tragu i veliki europski gradovi koji su pokrenuli niz inicijativa s ciljem zauzdavanja Airbnba i sličnih digitalnih platformi

Prema toj novoj regulativi, oni koji budu željeli iznajmljivati stanove na digitalnoj platformi morat će živjeti u tim stanovima, neće u jednom trenutku smjeti iznajmljivati više od tri sobe i morat će se registrirati lokalnim vlastima. Toronto, kao i niz drugih velikih svjetskih gradova, posljednjih godina bori se s manjkom stanova, a među glavnim razlozima za oskudnu ponudu često se spominju Airbnb i njemu slični servisi. Istraživanja pokazuju da dolazak Airbnba na neku lokaciju znači da tisuće nekretnina nestaju s tržišta za dugoročni najam. Gradonačelnik Toronta John Tory , čije riječi prenosi britanski The Guardian, kazao je da je presuda 'dobra vijest za građane Toronta i korak u pravom smjeru kad se radi o reguliranju kratkoročnog najma i održavanju grada mjestom za život'.

Hidalgo je već ranije uvela regulativu koja ograničava vlasnicima nekretnina iznajmljivanje na 120 dana godišnje i prisiljava ih na registriranje s gradskim vlastima. Grad je pokrenuo i tužbu kojom od Airbnba traži 12,5 milijuna eura jer s platforme nije uklonio one iznajmljivače koji se nisu registrirali. Pariške gradske vlasti čak najavljuju da bi se iduće godine mogao organizirati referendum kako bi Parižani mogli sami odlučiti pod kojim uvjetima će se Airbnbu i sličnim platformama omogućiti poslovanje u gradu.

Efekti koje Airbnb ima na lokalna tržišta prilično su poznati. Usluga je pokrenuta s ciljem da se vlasnicima nekretnina koji imaju viška prostora olakša iznajmljivanje sobice ili stana u razdobljima u kojima ih ne koriste. No, poput drugih sličnih digitalnih usluga, popularnost Airbnba brzo je narasla i platforma je postala ozbiljna konkurencija hotelijerima i drugim pružateljima smještaja.

Na istoj liniji nalazi se austrijska prijestolnica koja je prije mjesec dana objavila da je pokrenuta inicijativa za reguliranjem digitalnih iznajmljivačkih platformi diljem Europske unije. Član bečkog poglavarstva za gospodarstvo Peter Hanke izjavio je da Beč nikako nije protiv ekonomije dijeljenja, dokle god ona koristi građanima, no neplaćanje poreza i ignoriranje državnih zakona nije prihvatljivo. Bečki dužnosnici su prije mjesec dana zatražili i promjenu Direktive o e-trgovini, čime bi se natjeralo Airbnb i slične servise da radi utvrđivanja poreznih obaveza gradovima ustupe podatke o iznajmljivačima.

Među kritikama se često može čuti to da se radi o djelatnosti koja nije regulirana, da se iznajmljuju nekretnine ispod standarda, čime se ide na štetu potrošačima, te da se brzim iznajmljivanjem zaobilaze i porezna i druga davanja državi i lokalnim samoupravama. Među glavnim negativnim posljedicama je i snažan skok broja nekretnina namijenjenih kratkotrajnom iznajmljivanju, čime one nestaju s tržišta dugoročnog najma, a sve to pridonosi i oštrom rastu najamnina. Veliki gradovi, posebno turističke destinacije, tako su se našli pred problemom da obični građani sve teže uopće mogu živjeti u njima.

Problem je narastao do takvih razmjera da je ljetos deset velikih europskih gradova u pismu od Europske unije zatražilo pomoć u borbi protiv Airbnba i sličnih platformi. Amsterdam, Barcelona, Beč, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Krakow, München, Pariz i Valencia u pismu su naveli da 'eksplozivan rast' kratkoročnog najma mora biti na programu iduće Europske komisije.