Adidas zatvara nedavno otvorene robotske pogone u Njemačkoj i SAD-u, proizvodnja se potpuno vraća u Aziju

Njemački proizvođač sportske opreme ambiciozno je prije nekoliko godina otvorio dvije futurističke tvornice u Njemačkoj i SAD-u s namjerom da proizvodnja obuće bude bliža ključnim tržištima, no automatizacija se ipak pokazala preskupom u odnosu na klasičnu proizvodnju iz azijskih pogona

Najava da će najkasnije do travnja 2020. zatvoriti proizvodnju na obje lokacije pokazuje da se projekt pokazao neisplativim. Prema objavljenim informacijama, glavni problem s proizvodnjom je to što Adidas u tim pogonima može proizvoditi samo određeni broj modela obuće s pletenim gornjim dijelom. Proizvodnja obuće s kožnim gornjim dijelom i gumenim đonom zasad nije moguća, a to je tip obuće koji prevladava među popularnijim Adidasovim modelima.

Još prije dvije godine jedan od direktora proizvodnje u Adidasu izjavio je da se radi o različitom načinu spajanja dva dijela za koji još ne postoji rješenje. Adidas bi mogao razviti rješenje za taj problem, ali bilo kakva značajnija promjena u izradi obuće značila bi i bitne preinake u pogonima, a lako moguće i nove strojeve. Time bi nastali novi troškovi i bilo bi još teže dostići profitabilnu proizvodnju.