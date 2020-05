'Želimo stvoriti vodeću njujoršku agenciju koja će raditi s triput većim klijentima nego sada i rješavati goreće svjetske probleme u svijetu digitalnih proizvoda', poručio je Luka Abrus, suosnivač i direktor tvrtke Five u BizCasting poslovnom podcastu.

Poručio je da IT sektor ne može biti generator rasta hrvatskog gospodarstva jer imamo brdo drugih problema.„Problem je u široj slici ekonomije, da bi IT rastao treba generalno rasti cijelo gospodarstvo. IT ne može vući cijelu ekonomiju, kao ni jedan drugi pojedinačni sektor pa ni turizam, kao što upravo svjedočimo. Da smo bili kreativni u pravom trenutku prije 10-15 godina i napravili prave poteze, možda bi imali neku šansu. Sada moramo razmišljati što će biti 2040. da bi odmah na tome počeli graditi i onda ulagati u tom smjeru“, kazao je Abrus koji smatra da su ljudi u vodećim domaćim IT tvrtkama krema hrvatskog poduzetništva i da taj sektor mora imati mjesto za stolom pri donošenju strateških gospodarskih odluka.

„Naša je vizija bila da postanemo toliko veliki da nas moraju slušati, poput Infobipa koji je stvarno napravio čudo. Oni su sad sudionik za stolom i fenomenalan primjer kako uspjeh određene firme može utjecati na neke stvari jer sad imamo nekog koga treba slušati“, smatra Abrus čija tvrtka Five razvija digitalne produkte za vodeće svjetske brendove.