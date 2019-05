Život posvećen Trokrakoj zvijezdi: Legendarni predsjednik Daimlera odlazi u mirovinu

U moderno vrijeme malo je megauspješnih menadžera koji su svojim vodstvom prerasli poslovne okvire i pokazali javnosti i svoju topliju stranu i postali ikone, a dr. Dieter Zetsche to svakako jest

Svjetski automobilski giganti uvijek su zanimljivi ne samo po svojim automobilima, već i po vodećim osobama koje u konačnici kreiraju kako će izgledati automobili koje proizvodi njihov poslodavac. U povijesti smo se nagledali svakakvih genijalaca po kojima su ti isti automobilski giganti dobivali i svoje nazive; Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach (osnovali 1890. godine Daimler Motoren Gesellschaft), Karl Benz (1883. osnovao tvrtku Benz & Cie, a sva trojica su 1926. ujedinili obje tvrtke u jednu; Daimler-Benz AG 1926. godine), Henry Ford (1903. godine osnovao Ford Motor Company), André-Gustave Citroën (1919. osnovao Citroën) ili Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari (osnovao 1947. tvrtku Ferrari S.p.A.),... No, nakon smrti svojih osnivača mnoge od tih tvrtki su propadale, a samo su one najupornije nastavlile svoje djelovanje, u inače vrlo zahtjevnoj automobilskoj industriji. Obično se i pokazalo da druge i daljnje generacije osnivača nisu bile sposobne ili nisu imale neki poseban interes nastaviti obiteljski biznis, no tu su onda oni pametniji nasljednici pronalazili sposobne menadžere koji su nastavili izgrađivati obiteljsku tradiciju – automobilsku industriju.

Možda jedan od najboljih primjera takvih menadžera je legendarni predsjednik Forda od 1978. do 1992. Amerikanac talijanskih korijena Lee Iacocca (zaslužan i za nastanak legendarnog Ford Mustanga), koji je preporodio tog američkog automobilskog giganta.