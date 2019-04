Elektični oblak nadvio se nad njemačku autoindustriju: Slijedi li remont?

Električni motor za automobil ima samo dvadesetak dijelova, nema ispušog sustava, mjenjača ili spremnika goriva, cijena izrade je manja, a može ga podići samo jedan čovjek

Elektrifikacija automobila danas je potpuno zaokupila cijeli svijet. Uz sve strože ekološke standarde, koji će vrlo brzo dovesti do toga da se više neće niti isplatiti, a niti smjeti proizvoditi motori za automobile s unutarnjim izgaranjem. Ova činjenica možda neće zabrinuti običnog čovjeka, ali velike tradicionalne proizvođače automobila zasigurno hoće. Prema Bloombergu, to bi moglo biti pogubno za Njemačku, u kojoj su posljednjem desetljeću do 2017., prema Accentureu, proizvođači automobila činili 60 posto rasta prihoda u 50 vodećih njemačkih tvrtki.

To znači da bi kraj proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem, u kombinaciji s padom vlasništva automobila s svijetu, mogao dovesti do remonta četvrtog najvećeg svjetskog gospodarstva. Automobilska industrija koja se razvila tijekom 140 godina od izuma motora s unutarnjim izgaranjem postala je najveći poslodavac u Njemačkoj, s ukupno 834.500 radnika, i sada čini petinu ukupnog njemačkog izvoza. Njemački automobilski sektor prošle je godine ostvario prihod od 423 milijarde eura, što je gotovo dvostruko više nego što je donio sektor strojarstva, drugi njemački nositelj industrijske proizvodnje.