VW T-Roc Cabrio; prvi kompaktni crossover na svijetu bez krova stigao je na hrvatsko tržište

Ovaj crossover kabriolet na raspolaganju ima učinkoviti 4-cilindrični benzinski motor 1.5 TSI s turbopunjačem i sustavom izravnog ubrizgavanja, a snaga mu je 150 KS (110 kW) uz okretni moment od 250 Nm

Po želji će T-Roc Cabrio s proizvodne trake sići s dva digitalna prikazna elementa i elementa za rukovanje: sustavom 'Digital Cockpit' u vidnom polju vozača i infotainment sustavom 'Discover Media'. On je dio najnovije generacije infotainment uređaja i raspolaže jedinicom Online Connectivity Unit s integriranom eSIM karticom. Ona povezuje automobil kako s njegovim okruženjem tako i sa smartphoneima korisnika te donosi brojne nove funkcije i usluge iz ponude usluga We Connect i We Connect Plus u automobil. Opušteno uživanje u glazbi osigurat će 12-kanalni sound sustav 'beats'.