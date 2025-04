Vozili smo Toyotu Proace City Verso Family: Duga verzija praktičnog obiteljskog vozila s turbodizelašem

Vozila tipa kombija za prijevoz putnika, bez obzira na rastuću popularnost SUV vozila u svim segmentima automobila, i danas nailaze na veliki broj zainteresiranih poklonika. Prije svega, mislimo na mlade obitelji koje žele, u jedno izgledom nenametljivom vozilu, utovariti sve stvari i do sedam putnika za bezbrižan odlazak na godišnji odmor. Rekli bismo da je ovaj tip vozila i vrlo korisna zamjena za nekoć popularna MPV ili višenamjenska vozila.

Treba reći da cijela linija naziva Proace, uključuje kombije Proace i Proace City, plus njihove varijante za prijevoz putnika Verso, pripadaju Toyota Professional programu lakih gospodarskih vozila. Isto tako, svi ovi modeli imaju baterijske električne pogonske sklopove kao dio Toyotinog višesmjernog pristupa ugljičnoj neutralnosti, a kompletna ponuda Toyote Professional uključuje elektrificirane opcije na svim modelima.

No vratimo se našem ovotjednom testnom modelu točne oznake Toyota Proace City Verso Family 1.5D 130 M/T6 Long. Sama oznaka u nazivu Verso označava da je riječ o putničkoj varijanti Toyotina furgona, koji pruža mogućnost smještaja od pet do sedam osoba. Ako vam se učinilo da vam je ovaj obiteljski automobil već otprije poznat, niste se prevarili. Naime Toyota, je ovaj model razvila u suradnji s nekadašnjom grupom PSA (sada Stellantis). No nije samo ovaj model plod ove suradnje, već je riječ o cijeloj paleti vrlo primjenljivih i atraktivnih kompaktnih furgona, kojoj pripadaju i Proace City Van te Proace City Verso N1, kao i veći kombi modeli Proace gospodarski i Proace Verso.