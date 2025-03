Vozili smo Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 GT: Moderan veliki obiteljski SUV sa 7 sjedala

Prošlo je točno godinu dana nakon svjetske premijere nove, treće generacije SUV modela Peugeot 5008 . Mi smo ga prvi puta isprobali na europskoj dinamičkoj premijeri u Danskoj i Švedskoj u srpnju prošle godine, a tada je to bila potpuno električna verzija ovog velikog obiteljskog SUV-a. To je bila i prva baterijsko električna verzija (BEV) modela pod oznakom 5008.

Što se strukture tiče, 5008 prikazuje fleksibilnost Stellantisove platforme STLA Medium 'BEV-by-design' i prvi je model koji ima koristi od unaprijeđene konfiguracije. Platforma je inače razvijena za električna vozila Grupe i postavlja nove standarde na tržištu te osigurava rekordnu pohranu energije, do 98 kWh. No i hibridna i PHEV verzija pogona također koriste ovu platformu.

Kabina 5008 je prilično prostrana, profinjena, ugodna i lijepo dizajnirana. Dekori kombiniraju ambijentalno osvjetljenje, pravi aluminij i šarenu tkaninu, sve do 2. reda. U potpunom skladu, pružaju jedinstven osjećaj profinjenosti i ugode. Elegantne obloge od pravog aluminija i prilagodljiva ambijentalna LED rasvjeta, dostupna u osam boja, protežu se preko armaturne ploče te do prednjih i stražnjih vrata.

Mi smo prvi puta vozili novi Peugeot 5008 na međunarodnoj dinamičkoj premijeri u srpnju prošle godine. No tada smo isprobali potpuno električnu verziju E-5008. Taj je BEV model bio najslabiji u ponudi električnih sklopova. Bila je to verzija s pogonom na 2 kotača snage 157 kW (214 KS) uz najveći okretni moment od 345 Nm.

S baterijom koja se puni tijekom vožnje, ova tehnologija pruža dodatni okretni moment pri niskim brzinama motora i smanjuje potrošnju goriva do 15 posto manje goriva. (128 g CO2/km na 5008). Ova ušteda uglavnom se ostvaruje u gradu (- 2,5 l/100 km) i na cesti (- 0,7 l/100 km), dok potrošnja na autocesti ostaje nepromijenjena. Ova izvedba se pretvara u prosječno smanjenje emisije CO2 od 20 g/km (prema WLTP kombiniranom ciklusu).

Dakle, naš model ima prosječnu potrošnju u kombiniranim uvjetima od 5,8-5,9 l/100 km, a emisije CO2 od 130-133 g CO2/km (sve WLTP). Kapacitet spremnika benzinskog goriva je 55 ltara. Ubrzanje od 0 do 100 km/h je 11,3 s, a krajnja brzina 200 km/h. Da, znamo da to ne izgleda posebno obećavajuće i da naizgled nema snage za potegnuti ovako teški i veliki automobil (ista konfiguracija pogona je i u isto tako pogonjenom manjem 3008 težine 1573 kg (-207 kg od modela 5008 i -149 cm u duljinu) i da je to premalo snage, no naš hibridni testni model je posve dovoljan u ugodnoj, svakodnevnoj neforsiranoj vožnji. Naravno, kako je naš testni model vozilo sa sedam sjedala pretpostavljamo da nećete baš uvijek voziti sedam odraslih osoba. I da, za one koji žele nešto više od ulazne MHEV verzije pogonskog sklopa u 5008 postoji uvijek i jača verzija Plug-In Hybrid (195 e-DCS7), kao i potpuno električne BEV verzije 5008.