[FOTO/VIDEO] Vozili smo obnovljenu 3. generaciju Škode Superb: Moćan, dizajnerski lijep i kvalitetan automobil

Krajem svibnja ove godine, Superb je doživio osvježenje, pa se ovoga dobro odmjerenog automobila ne bi posramile niti mnoge premium marke automobila

Ako se za neki model iz proizvodne palete neke marke može reći da je perjanica, onda je to za Škodu svakako model Superb. Ovaj model velikog obiteljsko-poslovnog automobila već i samim svojim imenom sugerira da je u njemu nešto posebno. Ako bi se vratili na početke ovoga modela u 2001. godinu i prvu generaciju Superba, treba reći da je prošlo tek deset godina otkako je Škoda postala dio Volkswagen grupe. I trebalo je poprilično godina proći da svijet, a posebno Zapadna Europa prihvate činjenicu da se ovaj češki proizvođač, osnovan još 1895. godine kao Laurin&Klement, poprilično transformirao u modernog proizvođača automobila, vrlo prihvatljive kvalitete, dizajna, ali i pristupačnih cijena.

Krajem svibnja ove godine, nakon četiri godine na tržištu, Superb je doživio osvježenje, facelift, i to njegove sve četiri izvedbe; limuzina (sedan), karavan (combi), Scout i Superb iV. Službeno predstavljanje je organizirano u Bratislavi, u Slovačkoj, a obnovljeni Superb opremljen je najnaprednijim sustavima za pomoć vozaču, kao što je tempomat koji može predvidjeti što se događa u vožnji (Predictive Cruise Control) ili funkcijom Side Assist te najmodernijom opremom, uključujući inovativna potpuna LED Matrix prednja svjetla . Predstavljen je i prvi plug-in hibrid, novi Škoda Superb iV bit će dostupan s 1,4-litrenim benzinskim motorom s turbopunjenim motorom, snage ima 160 kW i ima potpuno električni domet do 55 km. Novi Škoda Superb Scout svojim višim ovjesom i zaštitom podvozja ima i solidne off-road sposobnosti.

Treća generacija modela Superb, od 2015. do danas, koristila je MQB platformu VW grupe i to je bila daljnja evolucija, koja se pokazala prilično pouzdanom i kvaltetnom.

Prostor za prtljažnik svakako će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje karavanske izvedbe automobila s volumenom od 660 do 1950 litara sa presavijenim naslonima stražnjeg reda sjedala, posebno jer je podnožje za utovar ujednačeno. U kabini, iznenađuje visoki, gotovo SUV-ovski položaj sjedenja, ali vam i dalje ostaje dovoljno prostora za glavu čak i ako ste natprosječno visoki uživate u dobrom pregledu. U stražnjem redu sjedala tri odrasle osobe će se osjećati kao u londonskom taksiju, a mjesta za noge i visine do krova ima i više nego što si to možete zamisliti. 9,2-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir i digitalni kokpit apsolutno su ažurirani, a unutrašnjost uvjerava čvrstom izradom i na dodir mekanim oblogama. Pametni telefoni se mogu integrirati putem Apple CarPlay ili Android Auto.