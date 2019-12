Vozili smo 508 SW BlueHDi 180 S&S EAT8 GT line; Ovo je jedan od najljepših karavana s odličnim motorom

Karavansku izvedbu 508 SW krase uglađene, tekuće linije kojima završni pečat daje elegantna, niska linija krova

Prije samo nekoliko mjeseci smo vam dočarali svoje dojmove s hrvatske premijere Peugeota 508 SW , karavanske izvedbe vrlo dojmljive fastback, limuzinske izvedbe modela 508. Sada smo imali prilike isporbati ovaj doista impresivan karavan, 508 SW, u verziji oznake Peugeot 508 SW BlueHDi 180 S&S EAT8 GT line. Dakako, riječ je o GT Line verziji opreme za one koji teže sportskom uređenju automobila, a tu je i dizelski motor BlueHDi sa 180 KS i automatskim mjenjačem EAT8. Ako bismo tražili mjesto u D-segmentu karavanskih izvedbi, onda bismo ovaj 508 SW pozicionirali među one najistaknutije konkurente: Mazda6 Wagon, Škoda Superb Combi , VW Passata Varianta, Opel Insignia Tourer, Audi A4 Avant ili BMW serije 3 Touring.

Novi je 508 SW izgrađen na novoj platformi EMP2, poput sedan verzije, ali je karavanska izvedba 4778 mm za 30 mm dulja od fastback limuzine i 50 mm kraća od prethodne generacije SW-a. Po širini je dimenzija 1859 mm bez retrovizora, a zahvaljujući gotovo neprimjetnim krovnim nosačima koji izgledom odgovaraju dizajnu automobila, ovaj je karavan gotovo jednako nizak kao i limuzina; samo 1420 mm (+ 17 mm). To je gotovo 60 mm manje od prethodne generacije, što donosi optimalne aerodinamične karakteristike, a pritom osigurava dovoljno prostora za glave putnika na stražnjim sjedalima kako bi se ispunili standardi u ovom segmentu. I ako je bilo nekih prigovora za visinu iznad glave viših putnika na stražnjim sjedalima, sada je sve riješeno krovnom konstrukcijom (+ 40 mm za glavu) koja se naglo spušta tek iza stražnjeg reda sjedala, što je i odlika automobila poput Mercedes-Benza CLS-a shooting brake-a. To je i odlika nove filozofije karavanskih izvedbi u D-segmentu. U svakom slučaju plus, jer mjesta za noge je bilo dosta i za visoke putnie straga i u limuzinskoj izvedbi 508, dok je međuosovinski razmak s druge strane identičan sedanu.