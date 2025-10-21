Potpisan ugovor

Toyota Croatia zlatni sponzor hrvatskih olimpijaca do kraja 2028. godine

Zlatko Mateša (predsjednik HOO-a), Petra Marasović (voditeljica marketinga tvrtke Toyota Croatia), Edin Selimović (direktor tvrtke Toyota Croatia) i Siniša Krajač (glavni tajnik HOO-a) (s lijeva na desno)
Događaj su uveličali najbolja mlada svjetska sedmobojka Jana Koščak te njezin trener i otac Patrik Koščak, kao i proslavljeni automobilistički as Juraj Šebalj

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) i tvrtka Toyota Croatia d.o.o potpisali su u Zagrebu ugovor o poslovno-marketinškoj suradnji, temeljem kojeg se brend Toyota vraća u hrvatsku olimpijsku obitelj, nakon što mu je prošle godine završio osmogodišnji ugovorni odnos s MOO-om, odnosno status mobilnog partnera olimpijaca i paraolimpijaca na globalnoj razini.

Zlatko Mateša (predsjednik HOO-a), Petra Marasović (voditeljica marketinga tvrtke Toyota Croatia), Jana Koščak (najbolja mlada svjetska sedmobojka), Edin Selimović (direktor tvrtke Toyota Croatia) i Siniša Krajač (glavni tajnik HOO-a) (s lijeva na desno)
Ugovor s trajanjem od tri i pol godine potpisali su direktor tvrtke Toyota Croatia Edin Selimović i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, u nazočnosti predsjednika HOO-a Zlatka Mateše i voditeljice Toyotina marketinga Petre Marasović. Događaj su uveličali najbolja mlada svjetska sedmobojka Jana Koščak te njezin trener i otac Patrik Koščak, kao i proslavljeni automobilistički as Juraj Šebalj.

Jana Koščak, najbolja mlada svjetska sedmobojka i Edin Selimović, direktor tvrtke Toyota Croatia
'Zahvaljujem se vodstvu Toyote Croatia na ukazanoj mogućnosti za produljenje naše dugogodišnje suradnje jer riječ je o jednom od najvećih svjetskih proizvođača automobila, s više od 9,5 milijuna novih automobila u godini te vrlo atraktivnom brendu na globalnom tržištu. Što se tiče prodaje, samo u Europi ta brojka doseže 1,2 milijuna automobila godišnje.' izjavio je predsjednik HOO-a Zlatko Mateša.

'Dakle, radi se o društveno odgovornoj kompaniji, s hvalevrijednom suradnjom i s Hrvatskim paraolimpijskim odborom, ali i sa svima drugima kojima mogu iz svoje djelatnosti osigurati neku društvenu korist. Za nas ova suradnja ima značaj i u tome što će Toyota ovim potpisom ugovora dati posebne cijene, odnosno popuste, hrvatskim olimpijcima za nabavku njihovih modela, a to nam je bio jedan od glavnih ciljeva.' nastavlja Mateša.

'U proteklih osam godina, pod Toyotinim globalnim sponzorstvom olimpizma, imali smo vrlo dobru suradnju s Hrvatskim olimpijskim odborom. Mi smo prepoznali vrijednost sporta i olimpizma, kao i važnost HOO-a kao sportske organizacije, te nam je iznimno drago što možemo dati doprinos i biti podrška, a to se odnosi i na članice HOO-a, uz podsjetnik da je i Hrvatski paraolimpijski odbor dio iste priče.' poruka je direktora Toyote Croatia, Edina Selimovića.

Edin Selimović, direktor tvrtke Toyota Croatia
'Toyota i olimpijski pokret dijele zajedničke vrijednosti – izvrsnost, upornost i timski duh, koje nas potiču da uvijek idemo dalje, bilo na sportskim borilištima ili u svakodnevnom životu. Upravo te vrijednosti odražavaju se i u našem motu Start Your Impossible te filozofiji Mobility for All, kojom nastojimo omogućiti svakome da se slobodno kreće i ostvari svoj puni potencijal. Posljednjih godina Toyota je zabilježila znatan porast prodaje na hrvatskom tržištu i u tom uistinu lijepom poslovnom rastu jako nas veseli nastavak partnerstva s hrvatskim sportom, vjerujem na obostrano zadovoljstvo' nastavlja Selimović.

Jana Koščak i njezin trener i otac Patrik Koščak
Fantastična atletska sedmobojka Jana Koščak oduševljeno je odgovorila da bi jednog dana željela voziti Toyotin automobil, pa će joj djelatnici tvrtke i omogućiti probnu vožnju.

Partnerskim ugovorom s nacionalnom olimpijskom udrugom do kraja 2028. godine, Toyota Croatia stječe status zlatnog sponzora HOO-a sa svim pravima koja iz njega proistječu.

